El comercio electrónico ha crecido como la espuma en los últimos años, ofreciendo nuevas y múltiples oportunidades de negocio. Según un reciente informe, el e-Commerce generó en 2015 un impacto económico de casi 200 millones de euros en Andalucía, donde los andaluces gastaron una media de 660 € en compras online.

Tal y como apunta la Asociación Española de Economía Digital, el eCommerce continúa batiendo récords año tras año, alcanzado en 2015 los 20.000 millones de euros. Estos y otros muchos datos abren nuevas posibilidades para el autoempleo, y revelan que la economía y la transformación digital son una vía de emprendimiento real en el mundo online.

Y debido al gran auge del comercio electrónico, existen diferentes soluciones en el mercado para llevar a cabo este tipo de negocio. Desde plataformas más limitadas, pero muy orientadas a usuarios con pocos conocimientos técnicos; hasta gestores profesionales con innumerables opciones de configuración, que permiten administrar tiendas online potentes y con miles de referencias.

Para elegir la adecuada es importante tener en cuenta que no existe una plataforma mejor o peor para vender online. Lo que si podemos encontrar es una solución de ecommerce que se adapte más a lo que nuestro negocio necesita.

Así, los aspectos básicos a tener en cuenta a la hora de crear un negocio online son:

Shopify es la plataforma adecuada para usuarios que quieren dejar a un lado el desarrollo web. Está especialmente creada para que los dueños de las tiendas online no tengan pensado tocar nada de código. Por eso resulta tan sencillo y práctico, para que sea accesible a todos los niveles.

Los ecommerce de Shopify son totalmente profesionales. Un claro ejemplo de tienda con Shopify es la marca reconocida HawKers, que cuenta con una tienda virtual española de gafas de sol que, a día de hoy, llega a facturar unos 15 millones de euros en un año.

Esta plataforma es ideal para los que quieran empezar a testear un proyecto online, ya que no tiene complicaciones técnicas y es muy intuitiva para el usuario.

Entrando en https://es.shopify.com encontramos experiencias como la de Regina Romero, una reconocida marca de zapatos mexicana, dedicada en exclusiva al desarrollo de soluciones de e-commerce basadas en Shopify.

Tras su experiencia con otra plataforma (Prestashop) decidió a cambiar y migrar su página Shopify.

“Yo llegué buscando a alguien que me hiciera una tienda en Shopify porque ya sabía lo que la plataforma podía ofrecer, el enorme potencial que tenía. Shopify es específicamente lo que queremos: que no tengamos que estar dedicados a configurar y mantener la tienda. En Regina Romero tenemos una sola persona, que no tenía conocimientos avanzados de programación y que se le capacitó con mucha comodidad, para llevar toda la tienda. Shopify es muy intuitivo, fácil y eficiente”, asegura Sabrina.