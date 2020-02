La pasarela ‘Holea y Olé’ congregará a 14 diseñadores profesionales de la moda flamenca

Un total de 14 diseñadores profesionales de la moda flamenca se darán cita los días 21 y 22 de febrero en horario de tarde en la cuarta edición de la pasarela ‘Holea y Olé’, de acceso gratuito y abierta al público.

Inaugurará esta cita con las últimas tendencias de la costura flamenca las propuestas de la sevillana Rocío Peralta, de la alcalareña Mónica Méndez y de la firma lepera Santana Diseños a las 17.30 horas del viernes. Posteriormente, a las 18.30 horas, será el turno de Lola Azahares, que cumple 45 años, la almonteña Manuela Martínez y, como colofón, el onubense Javier Mojarro.

En la tarde del sábado, Holea acogerá las propuestas de ocho diseñadores agrupados en tres desfiles que pondrán la nota de color a la segunda jornada de ‘Holea y Olé’. A las 16.30 horas será el turno de las sevillanas Carmen Acedo y Pepa Garrido y del diseñador de Rociana José Manuel Valencia. Una hora más tarde, presentarán sus colecciones para esta temporada la rocianera Rocío Márquez, el onubense Paco Prieto y

Flamenca Pol Núñez, que celebra los 25 años de trayectoria de Delia Núñez, su directora creativa. Cerrando la tarde, y a partir de las 18.30 horas, llegarán los mantones de Foronda y la veterana firma onubense El Ajolí.

Además, en la mañana del sábado a partir de las 12.30 horas será el turno de la segunda edición del Concurso de Jóvenes Talentos en el que participan un total de ocho diseñadores noveles que se darán a conocer la próxima semana.

Asimismo, los clientes de Holea pueden participar con sus compras en un sorteo off line de un traje de flamenca de ‘El Ajolí’, unos zapatos de Calzados Benavente, una asesoría de estilismo de la Escuela de Diseño y Moda Huelva, un cambio de look de manos de Koupas Peluqueros, una sesión de maquillaje de Aromas y productos de Equivalenza. Y de manera on line, los seguidores de Holea en las redes sociales podrán participar a partir del próximo lunes en un sorteo de un mantoncillo de Luisa Hidalgo posteando alguna foto con atuendo flamenco con el hashtag #holeayole.

Igualmente, y para calentar motores, Holea acogerá en las tardes de los próximos miércoles y jueves las actuaciones de las alumnas de la academia de baile de Verónica Campos ‘La Canela’ de Huelva y de la escuela Mª Teresa Cruz de Cartaya, respectivamente.

Tanto el 21 como el 22 de febrero y en horario habitual de apertura, el centro acogerá en su punto ‘Aquí y a moda’ distintas propuestas de artesanía y complementos flamencos que se suman de esta forma a la celebración de la pasarela, un mercadillo programado por la organización de ‘Holea y Olé’ y que destinará parte de sus ventas a la Obra Social de la Hermandad del Rocío de Huelva.

En esta pasarela también colaboran Carrefour, la Escuela de Diseño y Moda Huelva, Koupas Peluqueros, Soloptical, Vaping Go, DeailCar, Claire’s, Alain Afflelou, Flormar, LaCroi, La Grosera, Foster’s Hollywood y Arriaga Asociados.