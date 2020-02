Monteagudo: “No estoy de acuerdo con el momento de mi cese”

Lo acepta, porque no tiene más remedio. Pero Alberto Monteagudo ni entiende ni comparte su destitución como entrenador del Recreativo. En una rueda de prensa que calificó como “complicada“, el técnico manchego se despide del club “sin una mala palabra hacia nadie” y mostrándose “agradecido al Consejo, futbolistas, empleados, afición, periodistas y, sobre todo, a Zamora“, del que se deshizo en elogios.

Eso sí, no duda en afirmar públicamente que “no estoy de acuerdo con el momento” del cese. “A lo mejor en aquella racha de nueve partidos sin ganar, podía ser, pero ahora no. Porque mi manera de entender el fútbol requiere un tiempo y porque el equipo va a mejorar con los fichajes de invierno, especialmente con José Carlos. Podía poner la primera piedra para ascender el año que viene, por eso era un proyecto“.

Cabeza alta

El ex-preparador albiazul, que seguirá en Huelva hasta el fin del curso escolar, se marcha “con la cabeza bien alta, sabiendo que he trabajado al máximo con algo que se tiene o no, el sentimiento. Yo soy recreativista desde hace 21 años y he entrenado con ese sentimiento. Pero el futbol es así y mandan los resultados“.

Monteagudo defiende también su política de fichajes, “pero hay que ser conscientes de que es muy complicado hacer la plantilla del Recreativo. En verano hubo una cantidad enorme de futbolistas que nos dijeron que no (y puso el ejemplo de Isaac Aketxe), porque nosotros no somos un caballo ganador como el Córdoba“.

Críticas molestas

Es más, “llevo once años haciendo plantillas y entrenando en la Segunda División B y a veces me he sentido ninguneado por algunas críticas. ¿Cómo no voy a saber de esto?, lo que pasa es que los futbolistas son personas y a veces no rinden como se espera. Ese tipo de críticas me ha molestado en algunos momentos“.

Teléfono abierto

Respecto a los futbolistas, Monteagudo se limita a decir que “ellos son responsables de la situación a la misma alturas que yo, ni más, ni menos“, al tiempo que “le deseo lo mejor a Claudio Barragán y quiero que sepa que mi teléfono lo tiene abierto. El equipo va a salir de ahí abajo y terminará la temporada con buenas sensaciones, para el año que viene sacar al club de una categoría que no le pertenece“.