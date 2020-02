Milagros cumple una ilusión de su padre

Hace unos días, recibo un mensaje de la empresaria onubense Milagros Simón, la sombrerera de la tienda Simón Vidosa e hija del siempre recordado Pepe Simón Ortega o Pepe Vidosa, como a él le gustaba que lo llamaran.

Me dice que me acerque por su tienda que deseaba enseñarme algo. Como no podía ser de otra manera, me acerco por la sombrerería y cuando llego me encuentro con una talla, réplica de la Virgen del Rocío, que mide 1,40 de altura, contándome que con motivo del 140 aniversario de la sombrerería había encargado esta virgen que era una ilusión de su padre, que hace un par de años se fue de nosotros y que con ello cumplía con ese deseo que siempre tuvo su progenitor.

La talla es obra del imaginero de Benacazón (Sevilla), Manuel Ortiz, y la verdad es que esta réplica ha quedado muy bien y desde luego Milagros se siente orgullosísima, comentándonos que dentro de pocas fechas tendrá también su vestido de pastora, que ya está encargado.

Reseñar por último que la sombrerería Simón Vidosa es de las tiendas más antiguas de Huelva, con 140 años de historia, que ha sido posible gracias a las 4 generaciones que ha tenido, siendo en la actualidad Milagros, la única mujer sombrerera de toda España, según destaca la propia empresaria onubense.

Reseñar que junto a esta réplica de la patrona almonteña, se encuentra una foto de Pepe Simón, y es Milagros le quiere tener siempre de la Reina de las Marismas.