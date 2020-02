Claudio Barragán: “Hay que competir pero también ser competentes”

“Hay que competir y ser competentes. Tenemos futbolistas de mucho talento y mi misión es sacarle el máximo rendimiento“. Con esta idea se ha presentado esta tarde Claudio Barragán, como nuevo entrenador del Recreativo de Huelva. El flamante técnico albiazul no quiso adentrarse demasiado en los vericuetos de su llegada, más allá de “agradecer el interés que ha mostrado el club para que viniese. Eso ha sido lo principal“.

Al mando de un equipo diseñado para ascender que, sin embargo, ahora pelea por eludir el descenso, el preparador valenciano indica que “a mi, que el Recre esté en la situación en la que está, no me supone ningún problema ni me genera ninguna duda. Estoy convencido de que se le puede dar la vuelta a la clasificación, no va a ser fácil, pero por ganas, trabajo e ilusión no va a quedar“.

Adaptarnos unos a otros

Recién llegado al Nuevo Colombino, el entrenador admite que “tendremos que adaptarnos los unos a los otros. No queda mucha Liga y cambios habrá los que tengan que ser. Evidentemente, cada uno tiene una forma de ver e interpretar el fútbol y yo trataré de aplicar la mía de la mejor manera posible. Creo que el equipo tiene cosas muy buenas, pero también otras que no son tan buenas. Y en estas haremos hincapié para mejorar“.

Una mejora que pasa, especialmente, por “ser contundentes en las dos áreas, pues sin eso es complicado ganar partidos. Voy a exigir máxima concentración a los jugadores desde antes de llegar al vestuario y también en los entrenamientos, que para mi son sagrados“. Y respecto al dibujo sobre el verde, anuncia que “todos los sistemas son buenos si los futbolistas están cómodos y creen en lo que hacen. No voy a tener un sistema fijo“.

Saber responsabilidad

Consciente de que “este equipo está diseñado para llevar la iniciativa en la mayoría de los partidos“, también subraya que “enfrente hay un rival que te puede someter y que por momentos va a ser mejor, por lo que tenemos que saber defender. Ser un equipo compacto, equilibrado y luego, en campo contrario, ser muy atrevido“, añade.

Opción de renovar

Sobre la oferta de ayuda realizada por el cesado Alberto Monteagudo, admite que “no he hablado con él porque estará fastidiado, pero si me surge alguna duda y tengo que contactar con él, lo haré“. Y sobre su opción de renovar con el Recre, indica que “no pienso más allá del 30 de junio porque para llegar allí hay que ir paso a paso. Y para mi lo más importante será el partido de cada fin de semana“.