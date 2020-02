Cómo redactar una carta de motivación en 4 pasos

Cuando se busca un empleo, sobre todo al principio de la vida laboral, hay pasos imprescindibles que pueden ser de mucha ayuda para conseguir el trabajo deseado. Escribir una carta de motivación, que se adjunta al currículum, es un punto de partida a tu favor. Si todavía no sabes cómo redactarla, a continuación te daremos 4 consejos para escribir una carta de motivación perfecta. Esta, a diferencia del currículum, es menos formal y explica más de tu persona, habilidades y proyectos profesionales. El objetivo principal de la carta es que sepas explicar, de una forma creativa e inteligente, lo que podría significar contratarte. Es por ello que la carta puede llevar al responsable de los recursos humanos a interesarse por ti y por lo que brindas, dándote más posibilidades de contratación.

Intenta despertar interés

Lo primero a tener en cuenta es que debes despertar el interés de quien te leerá. Esto no significa, sin embargo, sumar adjetivos que destaquen tu persona. Tienes que mostrar que conoces lo que brinda la empresa y que tienes seguridad de que eres la persona correcta para ello. Muestra claridad explicando los puntos que te atraen del puesto de trabajo, para que el responsable de los recursos humanos entienda que conoces lo que ofrece la empresa, y para subrayar que estás consciente de que lo puedes hacer. No dejes de mencionar el motivo que te ha llevado a enviar tu currículum. Ojalá crees que se trata del trabajo mejor que puedes conseguir. Pon en relieve los motivos por los que quieres trabajar con ellos, muéstrate seguro para que entiendan que eres tú la persona que están buscando, que puede revolucionar la empresa. Saca con originalidad lo mejor de ti.

Cuida la estructura

Otro aspecto fundamental en tu carta de motivación es la estructura. Debes cumplir con algunas reglas y patrones que muestran que das importancia a lo que escribes. Primero introdúcete, explica quién eres. Todo de manera breve, no escribas párrafos interminables y no cuentes más de lo necesario. Luego, en los próximos dos o tres párrafos, entra en detalles. Explica el motivo por el cual quieres trabajar en esta empresa, subraya tus habilidades, tus conocimientos, define tus proyectos, dedica espacio a las experiencias que adquiriste en puestos anteriores, que puede ser el valor añadido en la nueva empresa. Por último, despídete, invitando educadamente a que te respondan. Sugiere que una entrevista personal no estaría mal. Por lo tanto, proporciona todas tus direcciones para que puedan contactarte: correo electrónico, número de teléfono…

Cuida la forma

Una buena carta de presentación cuida la forma. Es recomendable escribir con calma y revisar varias veces cuando se termine. La ortografía debe ser perfecta, un candidato que no escribe correctamente se descarta al principio. En caso de que escribas a una empresa de un país extranjero, la carta debe ser escrita en su idioma nativo. No cometas errores de gramática, elabora un texto coherente, no rellenes los espacios con frases que no dicen nada. La puntuación tiene un valor especial: el uso de la coma y del punto es fundamental. Si no sabes cómo utilizar los signos de puntuación, puedes aprenderlo consultando sitios web especializados, como por ejemplo el de Babbel, que explica detalladamente el uso de la puntuación. Evita el uso reiterado de la primera persona, no escribas frases demasiado largas, utiliza el tiempo presente pero habla también del pasado y del futuro. Simetría, tamaño de los párrafos, margen y espacio ocupado son detalles importantes. Mientras más orden muestres, mejor.

Imagina ser tú el responsable de los recursos humanos

Por último, intenta pensar como lo haría la persona que te va a leer. Imagina ser tú el responsable de los recursos humanos, para que mires todo de otra perspectiva. Piensa cómo puedes hablar sobre eso, cómo pueden encajar tus conocimientos, experiencias anteriores, proyectos y habilidades. Recuerda que estás escribiendo una carta a un empleador, cada palabra tiene que cobrar sentido para él y para sus necesidades: por eso debes expresar en la carta todo lo que pueda servir de referencia positiva. Cuando la carta esté lista, vuelve a leerla y piensa si contratarías a alguien que se presentara mediante ella.

Ya sabes todo lo que es necesario para redactar tu carta de motivación. En España las empresas no encuentran personal para cubrir miles de puestos. Escribe una carta de motivación y un currículum adecuados, el candidato ideal podrías ser tú.