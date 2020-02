Diego Mora: “A Paloma Hergueta habría que hacerle un monumento en Huelva”

Diego Mora ha sido ratificado el viernes por unanimidad como presidente de la asociación Huelva por una Sanidad Digna, cargo que había ocupado en sustitución de Paloma Hergueta. Médico de Cuidados Intensivos en el Juan Ramón Jiménez y miembro fundador de la asociación, denuncia en esta entrevista que la sanidad sigue desbordada y anuncia una concentración por el Chare de Lepe.

-Pregunta: ¿Qué le llevó a unirse para formar la asociación?

-Respuesta: Formo parte de un grupo de profesionales del hospital que estábamos muy descontentos, que veíamos el deterioro de la sanidad con la fusión hospitalaria y comencé a escribir en la página que tenía la doctora Hergueta el sentir mío y de muchos compañeros. Entonces me propusieron ser miembro de la plataforma y dije que sí. Gracias a ella se logró dar marcha atrás a la fusión. La plataforma ha sido y es una herramienta muy útil.

-P. ¿Cuáles son las reivindicaciones de la asociación?

-R. Me conformo con mencionar solo una: que Huelva sea como el resto de Andalucía. Tenemos déficit de presupuesto, personal e instalaciones. Huelva está a años luz de otras provincias. Si en Andalucía la media de inversión por habitante es de 1.100 euros, en Huelva no llegamos a 900. Tenemos que llevar a los niños a operarse de apendicitis a Sevilla. Somos la única provincia andaluza que no contamos con ningún Chare (Centro Hospitalario de Alta Resolución).

-P. ¿Participó la asociación en la manifestación de hace poco en Sevilla?

-R. No tomamos la decisión de ir porque no pudimos convocar la asamblea. Yo habría ido a título personal pero me surgió un problema y no pude. Muchos miembros de la asociación fueron por su cuenta. En este tipo de manifestaciones hay que estar aunque convoque el mismísimo diablo.

“Andalucía tiene una deuda con Spiriman”

-P. ¿Se refiere a Spiriman? No debió sentar muy bien cuando arremetió contra Hergueta por aceptar la dirección del Hospital Infanta Elena.

-R. Lo de diablo es una forma de hablar. Hay quién tiene reticencia a asistir a las manifestaciones cuando es Spiriman quién convoca, pero Andalucía tiene una deuda con Spiriman, aunque se pasó de frenada con Hergueta. Huelva tendría que haber estado, a título personal fueron muchas personas, aunque como asociación no pudimos convocar.

-P. Paloma Hergueta dejó la asociación para ocupar la dirección del Infanta Elena ¿Cómo encajó esto la asociación?

– R. Bien. Nuestros hospitales hasta ahora lo han dirigido gente que venía de Sevilla ¿Quién mejor que Paloma para hacerlo? Ella conoce las reivindicaciones del personal, las deficiencias y tiene la hemeroteca, que le recuerda sus reivindicaciones. Desde el principio ha habido aplausos y apoyo. Ella ha decidido luchar desde dentro.

-P. Ahora ella está sufriendo desde el otro lado las quejas del personal.

-R. Cuando ha entrado Paloma se ha encontrado con unos presupuestos prorrogados, no ha podido hacer ni el 10% de lo que quería. No conozco muy bien el día a día del Infanta Elena, pero en el Juan Ramón Jiménez estamos como hace un año. El mismo SAS reconoce que en septiembre se ha acabo el presupuesto para personal.

-P. Hergueta está ahora al otro lado ¿Como asociación siguen manteniendo comunicación con ella?

-R. Sí, tenemos un grupo de whatsaap donde hacemos sugerencias y ella aporta ideas. Es una relación muy fluida.

“Vamos a hacer una concentración por el Chare de Lepe”

-P. La asociación tiene ahora menos visibilidad ¿A qué se debe?

-R. La junta directiva de la asociación sufrió bajas por motivos personales. El empuje de Paloma era esencial. Tras su marcha perdimos visibilidad. Se le dio un margen de confianza al nuevo Gobierno de la Junta, pero las expectativas no se han cumplido y hemos decidido reactivar la asociación. El nuevo Gobierno no ha dado con la tecla para cambiar las cosas y en el caso de Huelva menos aún.

-P. ¿Hay intención de convocar alguna manifestación en Huelva?

-R. La asociación va a intentar hacerse más visible y marcarse pequeños objetivos, como es una concentración por el Chare de Lepe, que es la tomadura de pelo del siglo. No se ha iniciado la recuperación del material que se llevaron y no hay intención de contratar al personal. El Juan Ramón Jiménez está absolutamente desbordado, no hay camas de UCI suficientes ni personal. El Hospital Materno Infantil lo planifican para 2028, muy a largo plazo. Lo más viable son los Chares para descongestionar. El de Lepe ya está construido, por eso vamos a hacer una concentración o una manifestación, queremos hacerla antes de final de marzo si podemos organizarnos.

-P. ¿Qué ha logrado Huelva por una sanidad digna es este tiempo?

-R. Cuando empezamos teníamos que derivar muchos casos a Sevilla. No teníamos una unidad de UVI móvil, la compartíamos con Sevilla, era impresentable que tuviéramos que esperar seis horas para una ambulancia urgente que podía estar en Osuna. Tampoco contábamos con angioplastia primaria ni con unidad de iptus, que disminuye la mortalidad y las secuelas. Hemos sido la última provincia en conseguirlo. Con la angioplastia estamos salvando unas cinco vidas más. Lo hemos conseguido con Paloma Hergueta, a la que habría que ponerle un monumento en Huelva.