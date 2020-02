El relator de la ONU queda “pasmado” tras ver a jornaleros de la fresa viviendo “como animales”

El relator de la ONU para la pobreza extrema y los derechos humanos, Philip Alston, ha hecho balance de la visita de dos semanas que ha realizado por España, en la que, según ha explicado en rueda de prensa este viernes, le dejó “pasmado” la situación de los recolectores de fresa en Huelva, que viven “como animales” mientras grandes empresas “ganan millones de euros”.

Por ello, ha pedido al Gobierno que envíe inspectores laborales, según ha anunciado el Relator, que ha constatado, tras su visita de dos semanas por el país, que “hay dos Españas”: una de “prosperidad” y otra que es “el hogar de un porcentaje muy alto de personas viviendo al borde de sus posibilidades”, aunque considera que el Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos es la “gran esperanza”.

“Me ha quedado claro que hay dos Españas, yo he estado de visita muchas veces aquí y he sido testigo de la prosperidad, pero esta vez he visto el otro rostro, una España que es el hogar de un porcentaje muy alto de personas que están viviendo al borde de sus posibilidades”, ha indicado Alston este viernes en una rueda de prensa en Madrid.

Entre otros datos, ha destacado que el 26,1% de la población española y el 29,5% de los niños estaban en riesgo de pobreza y exclusión social en 2018. A su juicio, estas estadísticas colocan a España “entre las peores” posiciones de la Unión Europea.

El relator ha indicado que en estos días ha visitado zonas de España “con peores condiciones que un campo de refugiados, sin agua corriente ni electricidad”.

Por ello, ha pedido a España que “se mire al espejo”, y ha destacado que las decisiones más urgentes que debería tomar el nuevo Gobierno pasan por subir la renta mínima nacional, hacer una reforma fiscal redistributiva, así como por el impulso de la vivienda social y el control de los alquileres en las grandes ciudades como Madrid o Barcelona.

En todo caso, ha precisado que las advertencias contenidas en su informe se refieren a los últimos diez años y se ha mostrado “esperanzado” por las medidas que pueda tomar el Gobierno de coalición de PSOE y Podemos, orientadas hacia la “justicia social”.

“España, en los últimos 10 años, decidió que la mayor parte de su pobreza continuase, que se estancara”, ha señalado. “Gran parte de lo descrito se refiere al último decenio pero la gran esperanza es el acuerdo de coalición”, ha añadido.

ELEGIR ENTRE CALEFACCIÓN Y COMIDA

El relator de la ONU ha explicado que durante su visita a seis comunidades autónomas le ha preocupado especialmente la situación de los trabajadores migrantes del sur, de los gitanos y de las familias que están luchando contra los desahucios.

“Muchas familias me han relatado el dilema que se les presenta cuando tienen que elegir entre tener calefacción o comida”, ha apuntado Alston.

Para el experto, en España hay dos grupos de personas pobres. Entre las más vulnerables se encuentra la comunidad gitana tratada en algunos lugares como “escoria”, como “descartados”. También abunda en su informe en la situación de los migrantes y, en concreto, de los menores migrantes no acompañados, “un colectivo desesperado que sigue siendo sometido a una prueba genital para evaluar su edad”, algo que ha tachado de “barbarie”.

Asimismo, ha denunciado la “explotación” a la que se ven sometidas “muchas” trabajadoras domésticas, y ha advertido de la pobreza en el mundo rural, en “la llamada España vaciada” que “parece recibir no mucha atención” y donde ha recabado “relatos de gran miseria”.

En el segundo grupo de pobreza, el relator ha incluido a los españoles con bajos ingresos. Así, aunque ha precisado que el sistema de salud español es “una joya” y que hay “un buen nivel de pensiones”, ha añadido que la población restante vive en una situación económica “precaria”.

Además, ha constatado que los jóvenes no tienen posibilidades para ser propietarios de una vivienda y, en el caso de los niños, se ha mostrado preocupado por el hecho de que uno de cada tres esté en riesgo de pobreza.

YA NO VALE APRENDER DE MEMORIA EN LA ESCUELA

En cuanto a la educación, Alston ha indicado que, aunque es gratuita y universal, “en realidad muchas personas no pueden permitirse los gastos” y ha observado un “alto grado de segregación”.

Igualmente, ha recomendado más “coordinación” para garantizar en toda España niveles educativos adecuados y ha dicho que ya no vale la manera tradicional de “aprender de memoria, en la que han sido tan buenas las escuelas españolas” porque este método no se adapta a la era digital.

También, ha constatado que las mujeres sufren mayores niveles de pobreza, siendo muchas de ellas cabeza de familia monoparental, y que sufren además “altos niveles de violencia de género”.

BUROCRACIA DECIMONÓNICA

Asimismo, ha tachado de “decimonónica” la burocracia en España donde se piden “listas infinitas de documentos y no hay preocupación por los plazos y las consecuencias”. En este sentido, ha recomendado crear un grupo de expertos independiente que examine esta cuestión, ante el “atraso” de España tanto en “infraestructura” como en “mentalidad” de quienes manejan estos esquemas.

A su juicio, aunque la situación sea desoladora, tampoco se puede decir que España haya fallado a los ciudadanos totalmente.

“No diría que España está fallando totalmente a la gente -por ejemplo el sistema de salud es una joya o el sistema de pensiones-, pero sí creo que el español promedio y los que no tienen acceso a pensiones contributivas lo están pasando muy mal y se les está prestando poca atención”, ha enfatizado.