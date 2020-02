Manuel Orta, de corazón

Es un auténtico espectáculo cada vez que se sube a un escenario. Su trayectoria profesional esta repleta de éxitos. Tiene una voz privilegiada y después de 31 años editando discos, sigue estando en lo más alto del escalafón dentro del cante por sevillanas, aunque siempre introduce en sus álbum discográficos, fandangos, rumbas, versiones, copla…. Sin lugar a dudas nos estamos refiriendo a MANUEL ORTA, todo un artistazo de los pies a la cabeza y como persona todo un auténtico crack.

Hace unos días ha estado en Huelva, para presentar a la prensa su nuevo trabajo de cara a la presente temporada, que titula genéricamente ‘De corazón’ y al artista de los Palacios lo hemos visto más ilusionado que nunca, como si fuera un principiante, y la verdad es que verlo irradiar ese optimismo, es para valorarlo muy positivamente.

Quedo con Manuel, en uno de los establecimientos hosteleros con más solera y tradicionales de Huelva, me refiero al bar Suizo Chico, Nos ponemos a charlar y a recordar muchas vivencias juntos, para posteriormente empezar a comentar su trabajo de esta temporada, donde va desgranando cada uno de sus temas, incluso canta una de las sevillanas que más va a dar que hablar este año. Obviamente, le digo que ya escucharé el álbum, que está compuesto por 11 temas, y eso es lo que voy a hacer a continuación.

El trabajo lo abre con una versión de Johnny Hollyday, ‘Yo te amo’, que es una maravilla, sobre todo por el estilo que le impregna a este tema que se popularizara a principio de los años 80. Le siguen unas sevillanas muy del estilo de Manuel, al que siempre le ha gustado cantarle al desamor, y con el tema ‘Por si ella quiere volver’ lo borda, con un estribillo pegadizo “Y dile amigo también/que tengo el alma desierta/desde el día que se fue/y tengo las puertas abiertas/ por si ella quiera volver”.

‘De corazón’ son las sevillanas que dan titulo genérico a este trabajo, dedicadas a José Luis ‘Turronero’ y a su mujer Carmen, y la verdad que esta creación, cuyo autor es el propio Orta, es una maravilla. Por rumbas el artista nos presenta el tema “Yo voy pa´ bajo”, donde nos relata sus vivencias por sus lugares preferidos y amigos con los que se reúne.

Sin lugar a dudas, la canción ‘No me llames loco’, es uno de los temas preferidos de Manuel Orta, no en vano, tiene la colaboración de su hija Rocío Orta, un orgullo como padre compartir grabación con ella. De igual manera, el artista de Los Palacios, en las sevillanas ‘Escúchame señor juez’, tiene una sensibilidad muy especial, pues trata un relato real que él conoce ” Escúcheme señor juez/se lo pido por favor/póngase usted en mi lugar/que esa que está ahí es madre/ y este no le pega más”.

Las sevillanas ‘Cállate la boca’ van dedicadas a las lenguas viperinas, que a buen seguro, será uno de los temas más demandados de este disco. La canción escrita por Manuel Alejandro, y que popularizara Julio Iglesias, titulada ‘Pobre Diablo’, la versiona Orta con tu peculiar estilo, y la verdad es que lo borda. Con el tema por sevillanas ‘Si yo pudiera contarte’, va dedicado al amor, en en estos cometidos, el artista se siente cómodo y se nota en su cantar

‘Cruz y raya’, son las bulerías que Orta incluye en este trabajo y muy bien por cierto, pero la verdad es que a mi personalmente me encanta cuando canta por fandangos, donde en esta ocasión, nos incluye cuatro de una grabación en directo, donde de verdad, que pone los vellos de punta.

En definitiva, un trabajo de lo más completito, que bien merece la pena tener en cualquier colección que se precie.

Antes de despedirnos, Manuel Orta, nos comenta que ya ha empezado a cerrar actuaciones de cara a la presente temporada, esperando seguir contando con la complicidad del público en general, pues ha preparado un espectáculo que no va a dejar indiferente a nadie, y sabiendo la fuerza que tiene el artista en directo, el éxito está asegurado allá donde se suba a un escenario.

Felicidades Manuel, eres un ARTISTAZO con todas las letras y en mayúsculas.