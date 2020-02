El PSOE denuncia que las listas de espera se han incrementado en 7.000 personas en Huelva

El PSOE ha puesto sobre la mesa las consecuencias que han supuesto para la comarca del Andévalo los incumplimientos de las derechas en el Gobierno de la Junta en un encuentro comarcal en Calañas, enmarcado en una acción que el PSOE de Andalucía desarrolla por toda la comunidad. Lo han dejado patente el secretario general de los socialistas onubenses, Ignacio Caraballo, y el portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento de Andalucía, José Fiscal, ante los cargos públicos y orgánicos del partido, alcaldes y alcaldesas socialistas de las distintas agrupaciones que componen los dieciséis pueblos andevaleños, donde han analizado la situación e intercambiado propuestas para la zona.

Ignacio Caraballo ha manifestado que las derechas en el Gobierno andaluz, “que tanto criticaron a los socialistas por la gestión de la sanidad pública, lejos de mejorarla como prometían, se han enrolado en un rosario de situaciones angustiosas dejando en verano a algunos de estos pueblos sin ningún tipo de servicio médico durante horas; suprimiendo los servicios de pediatría en algunos municipios como Alosno, Villanueva de los Castillejos, o Puebla de Guzmán; con bajas de personal que no se cubren y problemas en centros de salud. A lo que hay que unir la situación alarmante del hospital comarcal de Riotinto, que es el de referencia de estos pueblos. Y todo ello con un único objetivo, desprestigiar la sanidad pública para empujar a la gente a buscar el servicio de sanidad privada, con el elevado coste que ello supone”.

En este sentido, el portavoz socialista en el Parlamento andaluz, José Fiscal, ha puesto el acento en las listas de espera, remarcando que “se han incrementado en 7.000 personas respecto a 2018, al igual que han subido las listas de personas dependientes para ser atendidas”. Para él, son motivos para pensar que este Gobierno “está llevando a Huelva y a Andalucía a una situación límite, realizando políticas retrógradas y cuestionando situaciones superadas hace muchos años”. El portavoz socialista ha incidido en que “el olvido que sufre esta comarca se extiende también al conjunto de la provincia, con el frenazo a la creación de empleo y el parón de grandes proyectos en materia de infraestructuras”. Así, ha resaltado los incumplimientos, tales como la “famosa promesa de Moreno Bonilla de crear 600.000 empleos y el resultado de sus políticas es el de 70.000 desempleados más en nuestra tierra y, por tanto, en nuestra provincia”.

A esta situación de desempleo y de deterioro de la sanidad, “hay que sumar otros desmantelamientos de los servicios públicos, como el cierre de las oficinas liquidadoras, cerrando las puertas de las mismas a los ciudadanos de la zona para la gestión de sus impuestos”, ha comentado el secretario general. Caraballo ha destacado el hecho de que no hayan atendido las enmiendas dirigidas al concierto de las plazas de personas con discapacidad y personas mayores en los centros de San Bartolomé de la Torre y Villanueva de los Castillejos; o que hayan dejado sin presupuesto aquellos planes para las asociaciones en materia de igualdad, contra la violencia de género y para la atención a las mujeres, que venían desarrollando su labor en muchos pueblos “cuando, precisamente, son las mujeres del mundo rural –ha dicho- las que necesitan mayor apoyo y asesoramiento en esta materia”.

Todos han coincidido en que éste “ha sido un año a peor, en el que la Junta, con PP y Ciudadanos, dependientes absolutamente de los votos de la extrema derecha para sacar adelante cualquier propuesta, está dejando de lado los asuntos que más importan a la gente, porque sus responsables políticos se han olvidado de todas aquellas promesas realizadas en campaña; no sólo no ha acometido ninguna de las actuaciones que necesita la comarca, sino que estos pueblos están padeciendo un deterioro de los servicios públicos sin precedentes y, en especial, de la sanidad”. Por todo ello, han advertido de que “no vamos a permanecer quietos ni impasibles, no vamos a permitir que la autonomía de la que gozan nuestros pueblos se deteriore y la echen por tierra. Vamos a hacer un frente común, todos y todas a una para evitar que se sigan produciendo más recortes”, han concluido.