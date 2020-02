Las 50 trabajadoras de la empresa de limpieza Expertus llevan dos meses sin cobrar

CCOO ha denunciado la actual situación de incertidumbre que viven las casi cincuenta trabajadoras de la empresa Expertus, que presta servicio para las dependencias municipales.

En este sentido, el sindicato ha destacado que “desde diciembre las trabajadoras están sin cobrar. A esto, hay que añadir, que la actual concesión otorgada por el Ayuntamiento se encuentra en prórroga hasta el 30 de abril, y a fecha de hoy, nada se sabe si vendrá o no otra empresa que subrogue a estas trabajadoras con más de 30 años de servicio”.

Teodora Quintero, presidenta del comité de empresa, ha manifestado que “la empresa no da fecha exacta de cuándo podrá pagarnos, la mayoría de la plantilla tiene pendiente los recibos de luz, agua, hipoteca que, al no cobrar, no hemos podido liquidar, ya que nuestro salario, en algunos casos, es el único ingreso de nuestras familias, una situación que comienza a ser insoportable”. “A pesar de no cobrar nosotras seguimos cumpliendo con nuestras obligaciones laborales de la mejor forma posible, aunque la deuda de Expertus con los proveedores, nos lleva a no disponer de productos de limpieza adecuados para nuestro trabajo”, ha declarado.

Asimismo, Quintero, ha denunciado que “al estar en preconcurso, las bajas médicas o los permisos no se están cubriendo, provocando una sobrecarga de trabajo entre las mujeres, que recordemos son el 99% de esta plantilla, produciéndose un deterioro en nuestra salud”.

Por ello, las trabajadoras han establecido un calendario de movilizaciones que comenzará el próximo 17 de febrero con una concentración en las puertas del ayuntamiento de 10:30 a 11:30h y no se descarta la convocatoria de huelga indefinida ya que “estamos llegando a nuestro límite” ha señalado Quintero.

Desde CCOO se ha solicitado celeridad a los distintos agentes implicados con este tema que afecta a casi cincuenta trabajadoras que están en una situación de vulnerabilidad. En este sentido, desde el sindicato se ha realizado un llamamiento al ayuntamiento para que tome cartas en el asunto, ya que es el ente municipal quien tiene las competencias de contratación y, busque una solución a este grave problema, no solo de impagos sino de la propia estabilidad laboral de la plantilla.

CCOO ha puesto como ejemplo al ayuntamiento de Cádiz que ha intervenido directamente para buscar una solución al conflicto por lo que se demuestra que con voluntad puede solucionarse el problema.