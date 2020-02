La obra de Juan Ramón Jiménez por sevillanas de Fran Rivera

Lo tenía clavado en su mente desde hace mucho tiempo. Solo esperaba el momento para llevarlo a cabo. Ha trabajado de manera tenaz y sin desmayos. Y el fruto no ha podido ser mejor. Me estoy refiriendo a la “Obra de Juan Ramón Jiménez por sevillanas” que ha puesto en el mercado el artista onubense Fran Rivera, estando cosechando toda clase de éxitos con el trabajo realizado en un álbum discográfico que está siendo muy valorado no solo en Huelva, sino en el resto de España, sobre todo en poblaciones como Sevilla, Madrid y Barcelona, donde Fran ha presentado su obra con una extraordinaria acogida por todos los medios de comunicación.

Esta obra del poeta moguereño por sevillanas que interpreta Fran Rivera, fue presentada en nuestra capital a finales del pasado año y el artista onubense no ha dejado de cosechar éxitos por dónde va subiéndose a los escenarios, estando a la espera de poder llevar la obra a Moguer, tierra natal del poeta, convirtiéndola en un musical, lo cual sería un paso más del recorrido que ha de tener este trabajo, pues aparte hay un proyecto para que la “obra de Juan Ramón Jiménez por sevillanas”, se pueda llevar a las aulas andaluzas para que los jóvenes estudiantes se familiaricen con los poemas del premio Nobel de Moguer, lo cual sería toda una experiencia muy positiva.

Pero vayamos ahora a lo que ya está en el mercado, y es este álbum de Fran Rivera, que ha editado la discográfica Adriático Records, donde se recogen 34 poemas del poeta, han colaborado artistas del prestigio Manguara, Macarena de la Torre, Pepe Gómez “El Marismeño”, Paco Millán, Onuba, Rafael Medina, Palo Dulce, Regina, Jeromo Segura, Alfonso Sánchez, Juanjo Piña y Andares y la narración del gran Pablo Oñós, lo cual es toda una garantía de calidad.

Me decía el autor de este trabajo, que el mismo “es un sueño hecho realidad, desde aquel día de hace dos años, que llegó a casa contándoselo a su mujer”. A partir de ese momento fue transmitiendo su idea a otras muchas personas, sobre todo a gente de su profesión, quienes le iban animando a que lo hiciera. La Fundación Juan Ramón Jiménez, como asimismo la heredera del poeta Carmen Hernández Pinzón desde el primer momento se pusieron a disposición de Fran para elegir los poemas y ofreciendo todos los medios a su disposición. También contó con el apoyo incondicional de Pablo Oñós, gran conocedor del mundo de las sevillanas y poeta por añadidura.

El trabajo fue duro, pero la ilusión de este pedazo de artista le iba a llevar a feliz termino y hoy tenemos en nuestras manos el álbum discográfico, que está a punto de reeditarse debido a la demanda que está teniendo.

Hay que reseñar que ver y escuchar en directo la obra en la voz melodiosa y al mismo tiempo potente de Fran Rivera, es una auténtica gozada, pues el artista transmite con mucha facilidad y lleva a los espectadores a involucrarse con su cante y con la prosa del gran poeta onubense, premio Nobel de literatura.

Enhorabuena Fran, lo has bordado y has dejado patente que cuando las cosas se trabajan con ilusión y profesionalidad, los éxitos están asegurados