La desinformación sobre los planes de emergencia química alcanza a la Policía Nacional

La advertencia realizada por la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) sobre la carencia de medios, formación y conocimiento de la Compañía Fiscal de la Benemérita que presta servicio en la zona industrial portuaria para afrontar un accidente en el Polo Químico de Huelva está provocando una reacción en cadena.

El documento presentado por la AUGC a la Jefatura alerta de que los agentes que prestan servicio en esta zona de riesgo no conocen ningún plan de emergencia ni de actuación ante catástrofes o accidentes en las instalaciones industriales. Y, según la AUGC, “desconocen por tanto cómo actuar” en caso de que ocurra un accidente químico similar al que ha sufrido la empresa Iqoxe en el Polo Químico de Tarragona. Según la alerta lanzada por la AUGC, “este hecho conlleva un riesgo laboral añadido al servicio de los agentes, toda vez que si no existe conocimiento sobre cómo actuar en caso de accidente o catástrofe en alguna industria petroquímica no existen medidas de autoprotección o de actuación individual para los guardias civiles”.

En similares circunstancias se encuentran los agentes de la Policía Nacional. Desde el Sindicato Unificado de Policía (SUP) se reconoce que están en circunstancias parecidas a las que subraya el documento de alerta de la AUGC.

Desde el SUP, se explica que aunque exista un protocolo de actuación “no sabemos cuál es nuestro papel más allá de las obligaciones como Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado desde un punto de vista genérico”.

El SUP cree conveniente que lo mismo que se ha puesto en conocimiento de los agentes un protocolo de actuación y formación ante realidades sociales como el maltrato, los abusos o el acoso escolar debe implementarse uno específico para afrontar un accidente químico que pueda poner en riesgo la vida de los ciudadanos y de los agentes que acudan a prestar el servicio in situ.

A juicio del SUP debería existir un protocolo de actuación concreto “para poder afrontar con garantías un accidente en las instalaciones químicas de Huelva y que cada uno sepa qué hay que hacer en cada momento”.

El SUP recuerda que a las juntas locales de seguridad que se celebran para abordar determinadas necesidades o eventos en Huelva y su entorno tampoco se ha llevado este asunto por lo que avanza que pedirá explicaciones al respecto.

Cómo acceder a los Planes de Emergencia Química (Especiales) de Huelva

El caso es que para acceder a los protocolos de seguridad incluidos en los planes de emergencia especiales de Huelva hay que hacerlo a través de la página web de la Consejería de Presidencia, Administración Pública e Interior. La Junta les denomina ‘especiales’ y soslaya el térmico ‘químico’.

Y en la web se recogen los diferentes planes de las petroquímicas e industrias químicas instaladas entre Huelva y Palos, Avenida Francisco Montenegro, a dos kilómetros del centro urbano, polígono Nuevo Puerto y La Rábida: CLH, Cepsa Refinería La Rábida, Repsol, Cepsa Química, Enagás, Decal España, Fertiberia Palos, Electroquímica Onubense, Bio Oils, Fertiberia Huelva, Atlantic Copper, Igcar Industries y Matsa. A los que se añade otro grupo de empresas de nivel inferior.

Los planes de emergencia de las empresas comparten prolegómenos legales y protocolos aunque se diferencian en especificar los productos tóxicos, peligrosos y materias que manejan.

En un apartado se describen los medios de alerta para la población:

– Avisos directos, mediante megafonía, llevado a cabo por la Policía Portuaria, Policía Local, Policía Nacional, Guardia Civil o Protección Civil del Ayuntamiento respectivo.

– Medios de comunicación social (televisión y radio)

– Redes Sociales

Twitter de la Delegación del Gobierno: @HuelvaJunta

Facebook: Emergencias 112 Andalucía

Twitter de Emergencias 112 Andalucía: @E112Andalucía

Sin embargo, ya hay dos estamentos que han alertado sobre las lagunas de estos sistemas de comunicación: La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) y el Sindicato Unificado de Policía (SUP).

El protocolo de los planes de emergencia especifica dos medidas en caso de accidente químico grave: alejamiento y confinamiento.

Confinamiento

El confinamiento es la acción de encerrarse en un local lo más aislado posible del exterior, preferentemente sin ventanas (habitaciones más interiores de las viviendas), obturando cuidadosamente las aperturas, incluidas las entradas de aire.

Diversos estudios demuestran que permanecer dentro de los edificios aumenta considerablemente el grado de protección frente a las nubes tóxicas, la radiación térmica y las ondas de presión.

Ante una orden de confinamiento por parte de las autoridades:

– Cierre las puertas, ventanas, persianas y toda entrada de aire procedente del exterior

– Desconecte la ventilación y la calefacción. Es preciso interrumpir todo sistema que haga

entrar aire del exterior.

– Para mayor seguridad, puede sellar, utilizando cinta adhesiva, las juntas de puertas y

ventanas.

– Respire a través de un paño húmedo

– No vaya a buscar a los niños al colegio. Sus maestros recibirán instrucciones concretas.

– No utilice el teléfono. Se necesitan las líneas libres para los servicios de socorro.

Si existe riesgo de explosión:

– Proteja los cristales haciendo una cruz con cinta adhesiva. Así se evitará que salgan proyectados.

– Utilice las mesas, sillas o muebles, a modo de barrera.

– Baje las persianas y corra las cortinas.

– Aléjese de las ventanas y confínese en la parte opuesta de donde se espera la explosión.

Una explosión podría romperlas y proyectar elementos como vidrios, rejas, etc.

Alejamiento

El alejamiento consiste en el traslado de la población desde posiciones expuestas a lugares seguros, generalmente poco distantes, utilizando sus propios medios. Esta medida se encuentra justificada cuando el fenómeno peligroso se atenúa rápidamente, ya sea por la distancia o por la interposición de obstáculos a su propagación.

Es normal que ante una situación de riesgo o emergencia pueda tener una sensación de miedo o inseguridad. Sin embargo, siguiendo estos sencillos consejos puede ayudar:

– Párese un momento y recupere la calma necesaria para tomar las decisiones más oportunas.

– Atienda a las autoridades y siga sus instrucciones.

– Tenga siempre a mano una radio, linterna, un pequeño botiquín, y por supuesto, su documentación.

– Use el teléfono sólo en caso de necesidad o emergencia. Dejar las líneas libres para quién las necesite es muy importante.

Ayuntamiento de Huelva

Ahora, a raíz del grave accidente químico ocurrido en Tarragona, el Pleno del Ayuntamiento de Huelva quiere impulsar la aplicación del Plan de Emergencias de Huelva que fue aprobado en 2017, hace solo dos años, pero aún pendiente de revisión.

El objetivo es implicar a la población de Huelva, Palos y el entorno inmediato de la zona química (Moguer, Mazagón, Punta Umbría, Huelva, Aljaraque y Gibraleón), donde residen más de 250.000 personas, casi la mitad de la provincia.

El Grupo Mesa de la Ría presentó una moción, aprobada por unanimidad, para reclamar a la Junta de Andalucía que implemente y ponga en marcha un sistema de aviso a la población que incluya sirenas, mensajería y simulacros para que los ciudadanos sepan qué tienen que hacer en cada momento. Porque ahora nadie sabe si encerrarse en casa, ir al colegio a buscar a los niños o alejarse de Huelva. Porque un plan de emergencias está para saber cómo actuar.