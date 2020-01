En el Sporting de Huelva no saben cómo alzar la voz para protestar por los arbitrajes que ha sufrido el equipo onubense en las últimas jornadas. Y el ejemplo más cercano, el penalti a favor no pitado en Sevilla, ha llevado a Antonio Toledo a afirmar que “me da mas miedo esto que los rivales que están luchando con nosotros por la permanencia. Porque (estos errores) se están repitiendo semana tras semana“. Aquí puedes ver las declaraciones al completo del técnico onubense: