El PSOE resalta su compromiso “incuestionable” con el AVE y las infraestructuras

El coordinador del Grupo Parlamentario Socialista por Huelva y senador, Amaro Huelva, ha señalado hoy que “el compromiso del PSOE con el AVE y las infraestructuras en todos los ámbitos es incuestionable”. Del mismo modo, ha incidido en que “siempre que ha gobernado el Partido Socialista esta provincia ha ido avanzando pese a las zancadillas del PP”.

Según Huelva, “la clave del retraso es la caducidad de la DIA que dejó aprobada el Gobierno de Zapatero. Hay que decir que este capítulo, que es muy largo y requiere muchos informes e intervenciones de agentes externos, resolución de alegaciones, salvar obstáculos, etc…, ha habido que repetirlo porque el Gobierno de Rajoy, que se lo encontró hecho, lo dejó caducar. Es algo imperdonable, porque ha llevado a un retraso de la friolera de 12 años, 12 años que Huelva ha perdido en su ansiado proyecto de conectar con Sevilla través de la Alta Velocidad”.

Por ello, “esperamos que el PP en esta provincia guarde las formas y tenga la compostura suficiente para no atreverse a exigir ni a criticar el momento actual, porque el momento actual es el que ya se vivió hace quince años y su dejadez y falta de arrojo nos lleva a repetirlo y rehacerlo. Dicho eso, ahora hay que mirar hacia adelante y estamos a un par de meses de tener nuestra nueva DIA. Es el momento de avanzar. Para ello, esperamos contar con una acción colectiva, común, de responsabilidad de todos los partidos políticos y agentes sociales. Está meridianamente claro que este Gobierno quiere conectar Huelva con Sevilla a través de la Alta Velocidad. Por tanto, no hay que sembrar dudas. Hay que arrimar el hombro para no obstaculizar más este proyecto necesario”, ha apostillado.

En otro orden de cosas se ha referido a las tres medidas aprobadas por el nuevo Gobierno, la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) a 950 euros, de las pensiones un 0,9% y del sueldo de los empleados públicos un 2%. Dichas medidas van a beneficiar en la provincia a más de 130.000 personas, más de 97.000 pensionistas y más de 31.000 funcionarios, respectivamente. Podemos decir que 258.000 familias van a ver en su economía los efectos positivos de estas medidas.

En esta línea, ha hecho especial hincapié al acuerdo llegado por el Gobierno con los sindicatos y la patronal para la subida del SMI. Así, ha anunciado que el próximo jueves los parlamentarios mantendrán un encuentro con los sindicatos UGT y CCOO para abordar las medidas sociales aprobadas por el nuevo Gobierno y “trabajar aquí en la provincia en su seguimiento y en hacer que este acuerdo forme parte del beneficio para los y las onubenses”.

“Esta subida del SMI –ha apuntado- es una de las mejores noticias que se le puede dar a la gente, es una acción que incide directamente en sus vidas, que dignifica las vidas de las personas trabajadoras, que los pone en el centro de la gestión del nuevo Gobierno de Pedro Sánchez”.

Para Huelva, “a los socialistas lo que nos importa es tratar de hacerle más fácil la vida a la gente, llegar a acuerdos que los beneficien y que en nuestra provincia supongan un incremento en la calidad de vida, y de la economía de las familias que peor lo pasan. Justo lo contrario de lo que está haciendo la derecha en la Junta de Andalucía que no tiene pudor en manifestar su oposición a esta medida que beneficia a muchas familias”.

Al hilo de ello, el senador socialista ha incidido en que frente a las políticas socialistas nos encontramos con “una derecha que quita los impuestos a las familias más ricas y ataca a los servicios públicos esenciales, como son la educación y la sanidad, que se están viendo gravemente deterioradas”.

En esta línea, ha aseverado que “nadie en un año había sido capaz de desacreditar tanto la sanidad como el trío de las derechas. Son capaces de todo con tal de quedarse con el negocio y beneficiar a la privada”. Por ello, ha incidido en que “desde el partido Socialista siempre estaremos al lado de los profesionales, al lado de los que de verdad hacen que la sanidad andaluza sea la punta de lanza de la sanidad española. Estaremos con ellos y con la gente que nos necesita”.

Y le ha llamado la atención que en los últimos días se estén sucediendo manifestaciones por el deterioro de la sanidad pública en muchas ciudades andaluzas y en Huelva, que fue una de las primeras en salir con la marea blanca, no porque “supuestamente la instigadora de los movimientos contra la sanidad pública, Paloma Hergueta, ahora ocupa un cargo de dirección al servicio del Gobierno de la Junta”.

Por último, preguntado por la situación del CEUS, Amaro Huelva ha señalado que el Ministerio de Defensa está a la espera del documento de la cesión de los terrenos que tiene que aportar la Junta de Andalucía. Según las últimas declaraciones del consejero de Economía, Rogelio Velasco, dijo que en septiembre empezarían las obras pero el Gobierno central no ha recibido aún la titularidad de los terrenos y el Ministerio no puede empezar una obra en un terreno que no es suyo”. Por lo que vamos a preguntar en el Parlamento por dicho trámite. “Si no tenemos los terrenos de la Junta no se puede iniciar absolutamente nada. Hay que comenzar el proceso de licitación antes de que caduque la DIA, por tanto el Gobierno andaluz debe darse prisa para que el proyecto no se pierda”, ha insistido.