Jesús González, “de puntillas” presenta su primer álbum discográfico

No recuerdo bien la fecha, pero si el impacto que causó en mí el cantante rondeño Jesús González, cuando lo vi por vez primera. Fue en un programa de Canal Sur tv, donde este joven coplero interpretaba el tema “Las campanas de Linares” que popularizaba hace muchos años el inigualable Rafael Farina, desde entonces lo he tenido presente y esperando que grabara sus primeras canciones y cuando mi amiga Lola Triana, promotora de la discográfica Adriático Records me entregó el primer álbum de este joven interprete, tardé poco en ponerme a escuchar este trabajo que Jesús ha titulado genéricamente “De puntillas”.

Hay que recordar que Jesús González, es el ganador de la primera edición del programa ‘Original y Copla’ (Canal Sur TV) y ahora lanza el primero de sus trabajos, compuesto por diez canciones, obra de los grandes autores Miguel Ángel García Cossio y Juan María Montes Gonzalo, lo cual es garantía de éxito. Destacar que en este novedoso álbum podemos encontrar desde cortes de estilo coplero y flamenco, hasta tracks con aires árabes y contrastes más poperos.

Los temas que han incluido en este primer trabajo del artista rondeño, han sido muy cuidados, por lo que es una auténtica gozada escuchar estas diez obras que a buen seguro va a proporcionar muchas satisfacciones a Jesús González, no en vano, sus creaciones ya ocupan un lugar privilegiado en las emisoras de toda Andalucía fundamentalmente.

“El puente de los suspiros”, de los temas que más me ha gustado, “Te mereces el infierno”, “En tus besos me enveneno”, “Digo otro nombre”, “De puntillas”, “Son tus ojos”, “Te amaré”, “Ya no pintas nada”, “Un amor entre mujeres” y “Si quieres que te quieras”, son las creaciones de este trabajo de Jesús, al que le deseamos toda clase de éxitos y por supuesto felicitarlo, pues el álbum no tiene ni mijita de desperdicio.