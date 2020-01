David Garrido Guil, nominado a los Premios Nacionales de la Música Independiente

El compositor onubense David Garrido Guil ha sido nominado a los Premios de la Música Independiente 2020. Cuatro son las categorías a las que opta el compositor de Huelva: Mejor artista, Mejor disco, Mejor productor y Mejor vídeo musical del año.

El disco nominado es ‘Latidos’, un single publicado en enero de 2019 con una composición instrumental en la que Garrido Guil rinde homenaje al antiguo Mercado del Carmen de Huelva. Es una obra, en la que le acompañan una decena de músicos entre los que figura el multiinstrumentista Luis Delgado, con efectos sonoros del puerto, sirenas de barco y oleaje; así como un pasaje de voces de los vendedores del viejo mercado; todo integrado en el discurso musical estilo New Age del artista onubense.

El vídeo musical nominado a los premios es ‘Reuniendo Pensamientos’, un trabajo audiovisual de 2019, evocador, onírico; que combina exteriores grabados en lugares como Londres, Dublín, Toulouse o Tavira con escenarios onubenses como Aljaraque, Corrales, Almonaster, Ayamonte y Huelva. Es una producción del equipo creativo Golden Harp Project. El compositor nos cuenta que ‘su música e imágenes están inspiradas en la visión del espontáneo e irrepetible paisaje a través de las ventanillas de los mágicos viajes en tren; océanos de madera, hierro, acero, colores y marisma, olor a tierra mojada: sensaciones visuales entrelazadas con el latido de la música’.

Para Garrido Guil, ‘ha sido una sorpresa encontrarme con esta nominación y estoy agradecido por ello; y, sobre todo, me encanta que sea con dos trabajos con aroma onubense. Más allá de todo ello considero que el mejor de los premios es poder abordar los proyectos que me apetece producir; contando, además, con el respaldo del público, siempre generoso, que sigue mis propuestas creativas’. En este sentido, comenta que uno de sus recientes trabajos discográficos, ‘Voces del Paisaje’, superó recientemente las 40.000 descargas. ‘La gran pulsión a la hora de componer debería ser la de crear, acto que propicia una sensación de libertad que nunca merece ser hipotecada. Y creo que ese el camino. Que una obra pueda medirse con otras y optar a un reconocimiento me parece magnífico, pero el galardón nunca debería ser el motor del hecho creativo’.

Los Premios de la Música Independiente, de carácter nacional, en su XII edición, abarcan producciones de todos los estilos, siendo certamen oficial de la industria y escaparate para la difusión musical en España. En esta edición participan artistas como Revolver, Sole Giménez, de Presuntos Implicados, Javi Ruibal, Hombres G o el grupo Suburbano. La primera fase del certamen contará con la elección del público, que podrá votar por categorías a partir del 27 de enero en www.premiosmin.com.