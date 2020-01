Huelva, más presente que nunca en los Premios Goya 2020

Este sábado 25 de enero se celebra en Málaga la Gala de los Premios Goya y Huelva estará más presente que nunca en esta 34 edición de los premios de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España. Nominación a mejor actor revelación, mejor actriz revelación, mejor película y mejor película de animación. Cuatro categorías con nombres propios y sabor choquero.

Vicente Vergara

Vicente Vergara, Pilar Gómez, ‘La trinchera infinita’, ‘Klaus’… Juan Luis González, Laura Hierro, Manuel H.Martín… Nombres propios que en la noche de este sábado podrán alzarse con una estatuilla por sus trabajos. Aunque como ellos mismos afirman, “el mayor premio es que se reconozca el trabajo realizado y saber que hemos trabajado con la máxima calidad para poder llegar a una nominación”.

Diariodehuelva.es ha hablado con los protagonistas y Vicente Vergara se ha mostrado “muy agradecido y feliz” por “todo lo que está viniendo gracias a este trabajo” (La Trinchera Infinita). Así, Vergara ha afirmado que “de primeras, formar parte de este equipo en esta película ya es un premio para mi. Así que lo demás es un regalo”.

Respecto a cómo están transcurriendo los días desde que conociera la nominación, y cosechando reconocimientos por su trabajo, el onubense ha expuesto que “estoy intentando tomar tierra cada vez que me asaltaba el nerviosismo. Pensar dónde estaba hace dos años y ver dónde estoy ahora me hace tomar la medida de la realidad. Así que, disfrutando. Y con respecto a la gala creo que una nominación con estos compañeros de nominación es ya un pedazo de premio y no es una frase hecha“.

Emociones a flor de piel y reconocimiento a un trabajo que le está dando muchas satisfacciones. Si piensa en la noche de los Goya, Vergara ha considerado que “me acordaré de toda la gente que ha estado conmigo y ha creído en mí cuando las cosas no me iban bien. Y de todas las personas que he conocido y han conformado a mi Gonzalo y por ende de Paterna del Campo y de la provincia de Huelva“. Con respecto al discurso, el actor onubense ha explicado que “mi mujer me está aconsejando que tenga algo medio preparado porque lo de la improvisación se me da muy bien actuando pero desde Vicente me puedo ir por los cerros de Úbeda”.

La Trinchera Infinita

Es una de las películas del año, no para de cosechar premios, y desde su creación se encuentra un onubense que lucha cada día por el cine. Manuel H. Martín, director del Festival de Cine Iberoamericano de Huelva, es socio fundador de la productora andaluza La Claqueta que está detrás de la reconocida ‘La Trinchera Infinita’. “Son días de nervios, pero sobre todo de celebración. Pase lo que pase, lo importante es el camino. Como decía el poeta, ‘se hace camino al andar’… E imagínate cómo nos sentimos, siguiendo aquí, desde que fuimos nominados por primera vez con ’30 años de oscuridad’ en 2012″.

“En La Claqueta estamos muy contentos con todo lo que nos está pasando no solo a nosotros, sino a todos los compañeros de la industria andaluza que llevan años trabajando duro por todo lo bueno que nos está pasando. Cada logro, nominación o premio de un compañero es celebrado como si fuera nuestro”, ha afirmado. “2019 ha sido un buen año para La Claqueta, con ‘La trinchera infinita’ y ‘Adiós’, además de ‘Parking’, una coproducción con Rumanía que hemos podido estrenar en la Seminci. En 2020 seguimos con la misma ilusión del primer día, y ya llevamos casi 20 años en el sector. Además de rodajes pendientes, en 2020 esperamos estrenar los largometrajes ‘El verano que vivimos’ (de Carlos Sedes, director de ‘Fariñas’), ‘El inconveniente’ (ópera prima de Bernabé Rico) y ‘El viaje más largo’ (documental de animación al estilo de ’30 años de oscuridad’)”, ha añadido.

Respecto a la situación actual del sector audiovisual onubense, Manuel H. Martín ha expuesto que “creo que los cineastas de Huelva, como parte de la familia andaluza del cine, se encuentran en un momento dulce. Tenemos el gran ejemplo de nuestra querida Remedios Malvárez, que este año, además de recibir el Premio RTVA a Mejor Cineasta Andaluz en nuestro Festival, ha sido galardonada con el Premio Imaginera y el Premio Asecan por ‘Menese’. A todo ello, se suma el enorme y merecido reconocimiento que va a recibir con la Medalla de Huelva. Remedios es un gran ejemplo para todos y, afortunadamente, hay cada vez más compañeros y compañeras que están encontrando su camino en la estupenda industria cultural que es el cine“.

Por otro lado, ha querido añadir que “para mí estos cuatro años han supuesto una etapa estupenda e ilusionante; no solo por ser director del festival de la ciudad en la que nací, me crié y he pasado casi toda mi vida, sino también por seguir formando parte de la industria del cine andaluz. Desde mi experiencia, y gracias a un maravilloso equipo de profesionales, creo que hemos conseguido salir de una situación bastante compleja sin dejar de aportar frescura a nuestro festival. Mis sensaciones, en general, son muy positivas gracias a los datos que hemos conseguido en estas cuatro ediciones: más repercusión en prensa nacional e internacional, incremento de la asistencia en salas y atraer de nuevo al festival a la industria con encuentros entre productores, distribuidores e incluso festivales. De cara al futuro me queda energía para rato, así que espero que podamos continuar con el proyecto tan bonito e ilusionante que inicié hace ya cuatro ediciones.

Klaus

Por la película de animación ‘Klaus’ hay dos onubenses, que antes de la nominación ni siquiera se conocían como afirman, que han trabajado en diferentes departamentos para hacer de esta película una obra de arte que ha conseguido nominaciones en diferentes premios nacionales e internacionales.

Juan Luis González y Laura Hierro. Dos onubenses que han alcanzado uno de los mejores premios, “poder ver que tu trabajo es reconocido y es de máxima calidad“, ha afirmado González. En la película Klaus, el licenciado en Bellas Artes ha trabajado como Senior Lighting Artist, en un equipo de 25 personas bajo la supervisión del francés Florian Aupetit y Directores de Arte polacos Szymon Biernacki y Marcin Jakubowski.

“Es el departamento que se ha encargado de iluminar los personajes, dándoles luz y sombras, volumen, y el aspecto característico y diferenciador de esta película de animación tradicional 2D”, ha apuntado. “Hemos podido trabajar con una herramienta que se ha hecho exclusivamente para nosotros y que nos ha facilitado mucho el trabajo, porque si hubiéramos tenido que iluminar frame a frame hubiese sido interminable”.

Por su parte, Laura Hierro ha trabajado durante el último año y medio en el departamento de 3D de The-Spa-Estudios y su frase más repetida es “estoy súper feliz”. La onubense se encuentra “muy orgullosa de haber formado parte del equipo que ha hecho posible esta película. Ha supuesto un privilegio en todos los sentidos. He tenido la oportunidad de trabajar con increíbles profesionales que me han enseñado muchísimo y que se han dejado la piel día a día para terminar la película”.

La joven ha añadido que “al final, todos creamos una pequeña familia y estoy muy orgullosa de haber formado parte de ella”. Cabe recordar que en la película han trabajado unas 300 personas de 25 países distintos.

Pilar Gómez

La carrera de Pilar Gómez también ha llegado hasta el reconocimiento de los Premios Goya. Concretamente, ha sido nominada a Mejor Actriz Revelación por su participación en la película ‘Adiós’, una película del realizador Paco Cabezas.

Gómez ya tiene en su palmarés el Premio Max de las Artes Escénicas a la Mejor Interpretación Femenina por ‘Emilia’, Mejor Actriz de Cine de Reparto por ‘Tardes para la ira’ (2016) o Mejor Actriz de Reparto de Teatro por ‘Cuando deje de llover’ (2015). Con un currículo repleto de obras, Gómez se muestra tan nerviosa como sus compañeros onubenses. Hace solo horas revelaba el vestido que llevará en la ceremonia en su perfil de Instagram.

Onubenses que hacen de su trabajo su pasión, y de su pasión un sueño por el que luchar cada día. Una lucha que se ve “recompensada” con nominaciones y reconocimientos. ¡Mucha suerte a todos!

Fotografías Vicente Vergara: MoiFernández.

Fotografía Manuel H. Martín: Curro Medina.