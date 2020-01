Nerva decreta luto oficial tras el asesinato del escritor Antonio Perejil Delay

El Ayuntamiento de Nerva ha decretado un día de luto oficial por la muerte de Antonio Perejil Delay, vecino de la localidad y muy conocido por su relación con los ámbitos culturales al dedicarse a la escritura, que falleció este miércoles por la tarde en su vivienda en Sevilla capital, donde residía, supuestamente a manos de su hijo.

En declaraciones a Europa Press el alcalde de Nerva, José Antonio Ayala (PSOE), ha asegurado sentirse “conmocionado con la noticia porque Antonio era muy querido y conocido en el pueblo y siempre estaba dispuesto a participar en actividades poéticas y culturales, ya que, aunque había sido trabajador en una mina, llevaba la vena de la literatura”. “En Nerva siempre contábamos con él y hace un par de meses estuvo aquí en un homenaje a la Escuela Profesional SAFA de Minas de Riotinto”, ha señalado el primer edil, quien ha reconocido sentirse “muy conmocionado” por las circunstancias en las que se han producido la muerte. “Apenas conocía al hijo, él no tenía relación con el pueblo, pero nadie podíamos esperar que fuera a ocurrir nada de esto. De hecho, aún no me lo creo”, ha señalado el alcalde de Nerva.

Nerva quedó ayer tarde impactada al conocer la secuencia de los hechos: Un hombre de unos 30 años de edad era detenido en Sevilla acusado de la muerte de su padre, cuyo cadáver fue encontrado en una vivienda de la capital andaluza con indicios de violencia.

Según narraba la Agencia Efe y han recogido varios medios, la víctima es el conocido nervense Antonio Perejil Delay, minero y escritor, de 64 años de edad.

La noticia generó de inmediato una gran conmoción en Nerva, localidad donde es muy querido y apreciado por su trayectoria como minero y escritor. Y También en Riotinto, lugar donde cursó sus estudios, en el colegio de la Sagrada Familia.

Según las primeras informaciones, en torno a las seis de la tarde los servicios de Emergencias recibieron una llamada que alertaba de la muerte violenta de un hombre en un piso de la calle Niño de la Alfalfa, en el sevillano barrio de La Macarena. Al parecer tenía un objeto punzante clavado en el pecho cuando fue encontrado por las asistencias y la Policía.

Una patrulla de la Policía Nacional fue quien se dirigió a la vivienda y encontró el cadáver, con una puñalada en el pecho.

El hijo del fallecido fue detenido poco después en la avenida de San Lázaro, a unos 200 metros del lugar del crimen. Al parecer, el detenido tenía problemas con las drogas. La Policía investiga si se trató de un crimen provocado tras una fuerte discusión entre el padre y su hijo y si ha habido testigos o terceras personas implicadas.

Antonio Perejil Delay

Antonio Perejil estaba ya prejubilado tras su paso por la mina de Aznalcóllar. Tras su periplo laboral se dedicó a la escritura y a la investigación sobre temática local y minera así como a la poesía.

Es autor de obras como Ferrocarriles mineros de la provincia de Huelva y Catálogo de poblaciones mineras fallecidas en la provincia de Huelva, ambos editados en 1995 con el apoyo de la Asociación de Amigos del Ferrocarril “Cuenca Minera de Riotinto”. También ha escrito sobre la historia del Ferrocarril de Aznalcóllar, Historia y actualidad del F.C. Zafra-Huelva (junto con José Manuel Jurado Almonte), Regreso a los paraísos de la cal e Historia de la Granada de Riotinto.

Antonio Perejil era un animador social muy vinculado a las actividades de Nerva y Gerena y ha sido colaborador en varios medios de comunicación.