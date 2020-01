Morcillo: “Gil Manzano sabe que fue falta”

Fue el principal damnificado y también el principal testigo de la jugada más polémica de la temporada. Morcillo vivió en sus carnes el grave error arbitral de Gil Manzano que le costó al Recreativo la eliminación de la Copa del Rey y unos cuantiosos ingresos de haber pasado de ronda. El central repasa lo sucedido en el Nuevo Colombino y marca el camino a seguir por el Decano en lo que resta de campaña.

-¿Cuántas veces ha visto la jugada por la televisión?

-La he visto, aunque la verdad es que no me hacía falta verla. Tenía claro desde el principio que fue falta y por eso salgo tan enfadado a protestar. No sé si es fuera de juego, pero la falta es clara, porque cuando un jugador está en el aire, cualquier leve toque le desiquilibra completamente, que fue lo que me pasó.

-¿Le dijo algo Chimy Ávila sobre la jugada?

-Sí, al minuto, tras sacar de centro, me reconoció que fue una falta clara. Al final son lances del juego y en esa jugada fue más listo que yo, porque logró engañar al árbitro. Pero si en el fútbol hubiera justicia, ese gol no habría subido al marcador.

-¿Se puede calificar lo sucedido de robo?

-No, tampoco hay que decirlo así. Es verdad que ese gol no debió subir al marcador, pero no sabemos qué habría pasado, si nos habrían empatado en otra jugada o si hubiéramos mantenido la ventaja hasta el final.

-El árbitro no vio la jugada o no la quiso ver.

-Verla, la tuvo que ver. Que lo interprete de una manera u otra, es una cosa diferente. Pero es una jugada que tiene que ver porque sucede en el lado del balón y tienen que estar fijándose en mi, tanto el árbitro como el asistente. Creo que en ese momento, interpreta que no es falta, pero estoy seguro que ahora ya sabe que sí lo fue.

-¿Tanto pesa jugar contra un equipo de Primera División?

-Por mi cabeza pasó justo eso en ese momento. Estoy caliente, voy al línea y le digo exactamente eso. Pero al final, pienso que los árbitros quieren hacerlo lo mejor posible, más aún un colegiado de la talla de Gil Manzano, al que le he visto pitar ‘Clásicos’. Creo que interpreta que no es falta, pero estoy seguro que ahora sabe que lo fue.

-Arbitraje al margen, así se puede perder.

-Sí, eso comentamos en el vestuario. Dentro de la decepción que es no continuar en la Copa del Rey, habiendo hecho méritos para pasar, si teníamos que caer, que fuera así.

-¿Porqué no se ha visto el Recre de la Copa del Rey en la Liga?

-Es verdad que la cara que hemos dado contra el Fuenlabrada y Osasuna no la hemos dado en todo el año en la Liga. Porque si hubiera sido así, estaríamos mucho más arriba y mucho más felices. Tenemos dos espejos en los que mirarnos y esta es la imagen que debemos dar de aquí al final, porque la afición y el club lo merecen.

-¿Es una cuestión de motivación?

-No. A todo el mundo le gusta jugar con tanta televisión, tanta prensa y tanto bombo, pero la motivación es la de ganar cada partido y la Liga es la competición que nos da de comer, la que nos hace daño o nos hace mucho bien. Y tenemos que ser conscientes de ello, empezando por el próximo domingo.

-Pero con el equipo en tierra de nadie, será difícil motivarse.

-Estamos muy lejos de los puestos del ‘play-off’ de ascenso, pero quedan muchos puntos en juego y tenemos que ser capaces de sumar todos los que sean posibles para colocar al Recreativo mucho más arriba, donde se merece estar.