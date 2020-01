El PSOE pide a la Junta medidas económicas contra la despoblación

El parlamentario andaluz por el PSOE de Huelva Mario Jiménez ha anunciado, después de celebrarse una reunión con miembros del Grupo Parlamentario, iniciativas en el Parlamento de Andalucía para atender las amenazas demográficas y la pérdida de población. En esta línea, ha pedido al Gobierno de la Junta de Andalucía un paquete de medidas económicas para los municipios de la provincia que han perdido población y presentan una amenaza demográfica.

Asimismo, ha especificado que “queremos que la Junta de Andalucía ponga en marcha un paquete de incentivos, de subvenciones y de recursos a esos municipios de nuestra provincia para que desde la inversión en sanidad y educación pública, transporte y movilidad, como elemento esencial para garantizar el apego de la gente a sus municipios, nuevas tecnologías, la atención desde el punto de vista de los servicios sociales y la dependencia haya una implicación real de la Junta de Andalucía con ese territorio”.

Al hilo de ello, ha incidido en que “se trata de competencias que son exclusivas de la Junta de Andalucía, no basta con venir a un pueblecito a decir que se apoya porque será un gesto vacío, cínico, hipócrita si se dejan de lado los servicios básicos”.

Del mismo modo, Mario Jiménez ha resaltado que “la Diputación de Huelva ha trabajado y destina 140 millones a atender a los pequeños municipios. El próximo presupuesto incidirá especialmente en garantizar recursos públicos”.

Campaña en el territorio

Además, el parlamentario andaluz ha trasladado que el Grupo Parlamentario va a iniciar una campaña de presencia en el territorio, especialmente de los diputados y senadores, para trasladar los compromisos del Gobierno central con la población “que va a significar un revulsivo desde el enfoque a los servicios públicos y a proyecto de izquierdas para España y la necesidad de que Huelva forme parte de la agenda del gobierno de este país ya que esta provincia no forma parte de la agenda del gobierno andaluz”.

“Hay un programa de Gobierno y vamos a explicarlo en todo el territorio. Así, pretendemos exponer los avances desde el punto de vista social, la apuesta por la sanidad y la educación pública que está siendo amenazada allí donde gobierna la derecha, mejora de condiciones laborales con esa apuesta de ir dejando atrás la reforma laboral”.

“Desde el Grupo Parlamentario –ha señalado- vamos a trabajar para paliar todos los efectos negativos que ha tenido en esta provincia el primer año de ese desastroso gobierno de la Junta de Andalucía”.

Por último, ha indicado que “nos enfrentamos a un Gobierno que no sabe gobernar. 40 dimisiones nos indican que no sabe proyectar. Huelva es el caso más paradigmático, estamos a la cola de inversión pública. No avanzan los compromisos, el edificio de Hacienda, el Banco España y el Hospital Materno Infantil están paralizados, igual que este gobierno, que mira al retrovisor y no sabe formar equipo ni tienen proyecto. Cuando se pararon las obras del centro de salud de Isla Chica, interpelé al consejero y no fue capaz de comprometerse. No saben gobernar”.

El PSOE pide al PP “compromisos concretos” para que se pueda abrir el Chare de Lepe

De otra parte, el parlamentario andaluz por Huelva Mario Jiménez ha recriminado a la Junta de Andalucía la falta de concreción con el Centro Hospitalario de Alta Resolución Costa Occidental de Lepe (Chare) que, a su juicio, puso de relieve Moreno Bonilla y ha incidido en que el centro hospitalario podría estar ya abierto desde hace cuatro años «si no fuera por el bloqueo sistemático» del PP en la provincia y del equipo de gobierno del Ayuntamiento lepero.

Así, Jiménez se ha referido a palabras del presidente de la Junta, Juanma Moreno, que dice que espera que el Chare pueda abrir cuanto antes “pero no se compromete a nada”. Por lo que “debería dar un tirón de orejas al PP de Huelva, espectador incompetente”.

Al hilo de ello, el socialista, tras enumerar los distintos «incumplimientos» del consistorio lepero, gobernado por el Partido Popular, ha recordado que el ente local debería haberse encargado de las obras de los accesos, aspecto del que finalmente se ha hecho cargo el Gobierno central, así como de la llegada de los suministros básicos al Chare, “sin embargo sigue lo bloqueando”.

Por ello, Jiménez ha exigido que el gobierno local de Lepe «cumpla con su obligación», con «lo mínimo» que son conexiones de agua, luz y saneamiento, según el convenio firmado por el anterior alcalde y actual presidente del PP de Huelva, por el bien de este Chare que «dará servicio a más de 100.000 onubenses».