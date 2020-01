15 planes imprescindibles que ver en Huelva para este 2020

Es la provincia con más horas de sol de España, Puerta del Atlántico y cuna del Encuentro entre dos mundos. Recorrer Huelva es viajar en el tiempo a través de la huella del legado inglés, descubrir paisajes extraterrestres junto al Río Tinto, pasear por más de 120 Km de playas infinitas, adentrarse en grutas que recuerdan al País de las Maravillas o degustar la esencia de la Sierra en una loncha de jamón de Huelva con denominación propia.

Inigualables entornos naturales, arraigadas tradiciones, una gastronomía con estrella y un clima envidiable. Son muchas las prestaciones que ofrece la provincia de Huelva y diversas las opciones que regalan cada uno de los rincones de sus seis comarcas (andévalo, condado, costa, cuenca minera, sierra y capital) durante los 365 días del año.

Por eso, en diariodehuelva.es empezamos el 2020 haciendo una recopilación de los 15 planes imprescindibles en la provincia de Huelva que, tanto si es onubense como si no, no puede perderse este año ¡Coja lápiz y papel!

1. Senderismo por las dehesas de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche

La Sierra de Aracena y Picos de Aroche es el sitio perfecto para los amantes del senderismo y la naturaleza. Con 600 kilómetros de caminos, es una de las mayores redes de senderos de Andalucía. Un paisaje singular con espectaculares dehesas de encinas, alcornoques o quejigos, riveras de chopos y olmos o bosques de castaños y pinos. Más de 180.000 hectáreas de caminos bañados por afluentes del Guadalquivir y el Guadiana, que dibujan pequeños saltos de agua junto a los senderos, creando un paisaje natural de un intenso color verde capaz de cautivar a todos sus visitantes.

Desde Alájar hasta Zufre, todos los pueblos que componen este rico entorno natural poseen un encanto especial y diversas opciones para disfrutar del encanto de la serranía onubense. El rico patrimonio etnográfico vinculado al agua, los caminos y la ganadería, el avistamiento de aves o la recogida de setas y castañas, son algunos ejemplos.

En cuanto al patrimonio monumental de la sierra, recomendamos visitar los castillos de Aracena y Cortegana, menhires y dólmenes de Aroche, la Ciudad Romana de Turóbriga, la mezquita de Almonaster (siglo X) o la arquitectura de Aníbal González son algunos de los máximos exponentes.

Y, sin duda, una de las paradas obligadas en la Sierra es la Peña de Arias Montano. Lugar consagrado al culto de Ntra. Sra. de los Ángeles (cuya ermita es uno de los centros de peregrinación más importantes de Andalucía) que ofrece unas vistas inigualables del conjunto serrano.

2. Probar el jamón de Huelva DOP Jabugo

Una ruta por la Sierra de Huelva no puede realizarse sin probar al rey de reyes. La joya de la gastronomía onubense: el jamón DOP Jabugo.

La Ruta del Jabugo permite conocer todo el proceso de elaboración del jamón, desde la época de montanera en las dehesas, hasta el momento de curación en el secadero y la bodega. Un plan único en el que aprenderá a cortar jamón como un experto o disfrutar de una cata sensorial. En los distintos pueblos de la Sierra, podrá degustar este tesoro gastronómico que forma parte de la historia y las raíces de la serranía onubense.

Un placer gastronómico que se ve completado con otras joyas serranas como las carnes de ibérico y los embutidos, el queso de cabra, sus mieles y aceites ecológicos o las setas que atesora este espacio natural.

3. Viajar en un tren del siglo XIX por el entorno minero de Riotinto

Un destino ideal para conocer la incursión minera que hicieron los ingleses en la provincia de Huelva es el Parque Minero de Riotinto.

Pasear en el ferrocarril minero es una de las experiencias más demandadas por el turista. Un viaje en el tiempo por paisajes de otro planeta en vagones de madera reconstruidos a partir de los planos del siglo XIX. Un recorrido por una parte del trazado original de la vía que desde 1875 conectaba las minas con el Puerto de Huelva. Una red ferroviaria compleja, jalonada de numerosas estaciones, que transportaba miles de trabajadores de las localidades vecinas hasta los tajos de trabajo en las minas y que movió millones de toneladas de mineral.

A través de este viaje se conocerá la historia, la forma de vida y el modo de trabajar que tenían los ingleses en las minas, además de descubrir por qué el Río Tinto posee ese llamativo color rojizo y deja un paisaje extraterrestre similar al de Marte.

Se podrá ver locomotoras que son joyas del patrimonio ferroviario mundial, entre las que se encuentran las dos máquinas de vapor más antiguas de España en orden de marcha, se atravesarán paisajes transformados por la mano del hombre durante 150 años de actividad minera, acompañando el trazado del Río Tinto y su ecosistema único.

Sin duda, la mejor forma de conocer los paisajes de la Cuenca Minera de Riotinto. Un viaje en un tren del siglo XIX que atraviesa paisajes increíbles con un río único en el mundo por el color y la composición de sus aguas y con un territorio que muestra las huellas de 5.000 años de actividad minera.

4. Cruzar las murallas del Castillo de Niebla

El Castillo de los Guzmanes, en Niebla, cuenta con uno de los conjuntos amurallados mejor conservados de Andalucía. Esta fortaleza medieval posee varios elementos romanos, visigodos y moriscos. Su aspecto actual se remonta a finales del siglo XV -propiedad de Enrique Pérez de Guzmán y Fonseca (1430 a 1492)-.

Desde los torreones del Castillo se puede obtener una vista panorámica del Río Tinto y de la ciudad. Un lugar histórico único en el que cada verano se celebra el famoso Festival de Teatro y Danza Castillo de Niebla.

Actualmente se puede visitar todo el conjunto histórico, compuesto por salas tematizadas, Patio de Armas, Caballería, Barbacana y paseo de Ronda. En su Planta alta se encuentran la Torre del Homenaje y el Mirador. La fortaleza cuenta también con una llamativa exposición de instrumentos de tortura en las mazmorras.

Flanqueada por los cuarenta torreones, se podrá visitar, además de la impresionante muralla de Niebla, la Iglesia de San Martín, la Puerta del Buey y la antigua Mezquita de Santa María de la Granada, la Iglesia principal de Niebla que conserva restos romanos y visigodos.

5. El legado inglés en Huelva capital

La importante relación comercial que mantuvo la provincia de Huelva con Inglaterra duró más de 80 años. Por eso, no se puede entender la Huelva actual sin su herencia británica. Una huella que aún perdura en el tiempo y que se hace visible a través de bellos rincones.

La creación del Barrio Reina Victoria, la construcción de la Casa Colón, el desaparecido hospital inglés o el imponente Muelle de Riotinto son el resultado del gran poder que la Rio Tinto Company Limited, llegó a tener en la ciudad. Hoy en día se han convertido en un preciado legado del que se puede disfrutar en el corazón de la ciudad onubense.

El Barrio Reina Victoria (conocido como el Barrio Obrero) está compuesto por un conjunto de viviendas (construidas en 1916) en una pequeña elevación denominada Cerro de San Cristóbal. Se trata de viviendas unifamiliares a las que la empresa constructora dio nombre en honor de la Reina Victoria I del Reino Unido.

Aunque su estilo se resume tradicionalmente como inglés, en él se mezclan la arquitectura andaluza, neomudéjar y colonial dando como resultado un conjunto ecléctico que además recuerda a las construcciones alemanas, austriacas y holandesas. Como curiosidad destacable, dentro del extenso conjunto cada vivienda es diferente de las demás. Está considerado como Bien de Interés Cultural.

Pero es inevitable hablar del legado inglés y no mencionar el Muelle de Mineral de la Compañía Riotinto. Sin duda, uno de los máximos exponentes del turismo en la capital onubense y una de las obras arquitectónicas más impresionantes.

Situado sobre el río Odiel, es conocido popularmente como el ‘Muelle del Tinto’ al tomar parte del nombre de la compañía concesionaria. En la actualidad está en desuso pero es visitable como lugar de paseo o de pesca. Fue declarado Bien de Interés Cultural en 2003.

6. Visitar la aldea de ‘El Rocío’ y el Santuario de Nuestra Señora del Rocío

La Aldea de El Rocío es un escenario único que hay que visitar, al menos, una vez en la vida. Ya no sólo porque se encuentra en las entrañas del Parque Nacional de Doñana, rodeada de marismas y unas vistas sin igual, sino porque cada año, se convierte en el escenario de una de las romerías más famosas y multitudinarias de España: la Romería de El Rocío.

Cada año, tras recorrer a pie, a caballo o en carretas alguno de los diferentes caminos, una inmensa multitud de devotos (de un total de 125 hermandades de toda España) llega a las puertas de la ermita para venerar a la Virgen del Rocío.

Al filo de la medianoche, en la madrugada del Lunes de Pentecostés, se comienza el rezo del Santo Rosario y, tras la procesión de los simpecados de las hermandades delante de la ermita, los almonteños y devotos asaltan la ermita (el conocido “salto de la reja”) para sacar a la “Blanca Paloma”, como popularmente se conoce a la Virgen del Rocío.

Una fiesta de gran arraigo popular que mueve un sentimiento inexplicable en todos aquellos que se acercan, entre mayo y junio a la aldea, para vivir esta señera experiencia.

7. Ver el atardecer desde el Paseo de la Ría

En 2016 Huelva se abría a su ría a través de un Paseo Marítimo que hoy en día hace las delicias de todo aquel que para en tierras onubenses. El Paseo de la Ría ofrece unas vistas inigualables al paraje Natural de Marismas del Odiel y ofrece una zona de restauración y ocio pensada para toda la familia.

Gracias al clima y al sol de Huelva, caminar a lo largo del paseo marítimo o ver atardecer desde este rincón de la capital, es uno de los planes favoritos para onubenses y turistas.

Así, el Paseo de la Ría, construido en el margen izquierdo del río Odiel, entre el muelle del Tinto y el antiguo de Pertrechos, es un espacio, de 1 km de longitud y 80 metros de anchura, que acerca la ciudad al mar y al propio puerto.

8. Degustar las gambas de Huelva

Con el jamón de jabugo, la gamba blanca de la costa de Huelva forma el tándem perfecto.

La gamba de Huelva es uno de los manjares más preciados de la gastronomía andaluza. Poseen un exquisito sabor y una calidad que solo se puede encontrar en la costa del Atlántico, entre los ríos Guadalquivir y Guadiana, donde es capturada artesanalmente.

Aunque se puede degustar en un sinfín de recetas, para saborearla en todo su esplendor lo mejor es comerla cocida con un poco de sal ¡Eso sí! Deberá dejar a un lado el cuchillo y el tenedor, porque una gamba de Huelva no sabe igual si no se pela y come con las manos.

El principal puerto pesquero de la zona es Isla Cristina, que recibe más del 90% de la gamba blanca que se captura. Una visita recomendable para ver a los barcos descargar la pesca y la subasta de pescado es su lonja, que cuenta con un espacio reservado para aquellos que deseen verlo en directo.

Otras de las paradas indispensables son los municipios de Cartaya y Punta Umbría, donde cada verano tiene lugar la Feria de la Gamba, la mejor ocasión para degustar, además, langostinos, cigalas y cangrejos, entre otros productos de la tierra.

9. Un baño en las increíbles playas de Huelva

Más de 120 kilómetros de playas rodeadas de una inigualable vegetación pueden disfrutarse durante todo el año gracias a las agradables temperaturas y a las horas de sol que acompañan a este rincón del sur de la geografía española.

Las playas de Huelva conforman el principal reclamo turístico para miles de visitantes. Hay diversidad de opciones y destinos para disfrutar de la riqueza costera que ofrece la provincia de Huelva.

Uno de los lugares más especiales se encuentra en la playa de Nuevo Portil (perteneciente al municipio de Cartaya), una zona del litoral onubense rodeada por pinos y enebros.

Con una extensión aproximada de 1,5 kilómetros y una anchura media de 40 metros de arenal, esta zona de baño se encuentra prácticamente en toda su totalidad rodeada de pinos y enebros.

Entre las playas con encanto cercanas a Nuevo Portil, en el interior de la ría del Piedras, destaca la playa de San Miguel, a caballo entre los núcleos de El Rompido y Nuevo Portil, justo frente a la conocida como flecha de El Rompido o de Nueva Umbría. Su principal atractivo es su pinar, que lleva directamente a una extensa playa de arenas blancas y finas. En ella el visitante encuentra un entorno natural privilegiado junto a una gran oferta de ocio activo para el bañista, de carácter náutico deportivo, como es el caso de varias escuelas de vela y cuatro modernos puertos deportivos.

La Playa de Los Enebrales en Punta Umbría, es otro lugar único. Se trata de un enclave de escasas dimensiones, pero de gran valor ecológico, ya que constituye uno de los pocos bosques mixtos de sabinas y enebros que se conservan en todo el litoral andaluz.

La playa de Matalascañas, en Almonte, también es otra de las favoritas de Huelva. Los 5.5 km de esta playa de dunas doradas son el único acceso a pie para llegar hasta el Parque Nacional de Doñana, una de las reservas naturales más importantes de Europa. Sus aguas cálidas y cristalinas, así como su característico entorno, le otorgan un matiz único.

El Parador de Mazagón, situado en la base de un impresionante acantilado o la playa de Islantilla (el primer lugar de Huelva al que se le concedió la Q de Calidad Turística), a tan solo 20 Km de Portugal, son otros ejemplos del valor paisajístico, medioambiental y de servicios que contienen las playas de la provincia de Huelva.

10. Visitar la Gruta de las Maravillas

La Gruta de las Maravillas, en Aracena, es una de las atracciones turísticas de mayor impacto en la provincia de Huelva, consiguiendo batir, el pasado 2019, el récord absoluto de visitas.

La gran extensión de sus lagos, la abundancia y variedad de formaciones, y la longitud de su desarrollo hacen de este complejo subterráneo un conjunto de gran belleza y vistosidad. Descubierta a finales del siglo XIX, fue en 1914 cuando se abre al público como la primera cueva turística de España.

Formaciones de estalactitas, estalagmitas, columnas, gours, coladas, pisolitos, excéntricas, cortinas…todo un mundo que la persistencia del agua, la piedra y el tiempo han ido conformando para que la imaginación humana, pueda sentir la dimensión exacta de la naturaleza.

Diseminadas a lo largo de un recorrido circular, con galerías que se sobreponen en 3 niveles de alturas diferentes, el soniquete mágico del goteo desde las alturas y el ambiente de fantasía, generan gran impacto en el visitante.

11. Adentrarse en Marismas del Odiel

Es la gran ventana a la naturaleza de la capital. Situado al sur de la provincia de Huelva, en la confluencia de las desembocaduras de los ríos Tinto y Odiel, el encuentro entre las aguas dulces y saladas ha dado lugar a un complejo de marismas influenciadas por las mareas, conocido como las Marismas del Odiel.

Un estuario donde los cauces de ambos ríos depositan al desembocar gran cantidad de sedimentos cargados de nutrientes. Éstos son la principal base alimenticia de las aves que pueblan este espacio natural. A su vez, este aporte continuo de sedimentos y la fuerza de las mareas generan islas separadas por extensos brazos de agua como la Isla de Enmedio, la de Saltés y la de Bacuta, al Sur del enclave.

Uno de sus principales rincones es la Isla de Enmedio, declarada Reserva Natural por albergar una de las mayores colonias de cría europea de espátulas, una especie en peligro de extinción. Desde marismas mareales, a lagunas como la del Batán y la del Taraje, pasando por la playa del Espigón o los bosques de El Almendral, El Acebuchal y La Cascajera. Unas vistas espectaculares que, además, regalan al visitante un carismático olor a salitre y a brisa marina.

El espacio ideal para perderse en la naturaleza sin salir de la ciudad.

12. Museo Zenobia Camprubí y Juan Ramón Jiménez

Visitar Moguer es recorrer parte de la vida y obra del Premio Nobel de Literatura Juan Ramón Jiménez. Su pueblo natal conserva gran parte de la esencia del poeta hoy en día recogida en la Casa Museo Zenobia y Juan Ramón Jiménez.

Situada en la calle que lleva su nombre, la vivienda del s. XVIII habitada por el poeta y escritor fue declarada Bien de Interés Cultural de los Lugares Juanramonianos en el año 2015.

Juan Ramón Jiménez se trasladó a ella en 1886 (aproximadamente a la edad de 5 años). En ella vivió hasta los 26, cuando decidió trasladarse a Madrid para profundizar en su carrera como escritor.

Fue convertida a Museo en 1956 y reinaugurada en 2007, con el objetivo principal de acercar al público al Juan Ramón Jiménez menos conocido, a través de un recorrido por los objetos personales que rodearon su vida, sus sonidos, sus textos e imágenes. Todo ello desde una visión didáctica, conseguida gracias a la reforma del acondicionamiento planteada por el nuevo proyecto museístico, que añade aspectos audiovisuales.

13. Una tarde de ocio en la Plaza de las Monjas

El origen de esta plaza está relacionado con la fundación del convento de las Madres Agustinas, del que toma su popular nombre. Si éste se construye a principios del s. XVI, debemos suponer que la plaza se formó frente a su fachada en los primeros años de este siglo. El otro edificio que conformaría la identidad de esta céntrica plaza fue el Palacio de los duques de Medina Sidonia, erigido en los años 1656-57.

En las calurosas noches del verano onubense, fue durante muchos años el principal centro de reunión de los vecinos. Por eso se le prestó especial importancia en los planes de reforma urbana de finales del XIX y principios del XX.

Hoy en día es el centro neurálgico de la capital, punto de encuentro para familiares y amigos y parada obligada para visitantes. Además de una gran zona de restauración, en la Plaza de las Monjas se encuentran los lugares de ocio nocturno más populares de Huelva y sigue siendo el sitio de recreo de muchos niños durante los fines de semana o en fechas señaladas como Navidad, Semana Santa o verano.

14. Excursión en todoterreno por el Parque Nacional de Doñana

El Parque Nacional de Doñana es la zona natural protegida más importante de Europa. En él se puede disfrutar de más de 300 especies de aves, 37 de mamíferos, 21 de reptiles, 11 de anfibios y 20 de peces de agua dulce.

Encrucijada clave para las rutas migratorias de aves entre el continente africano y el europeo, supone además el último refugio para numerosas especies en peligro de extinción.

Formado por un espectacular paisaje de tierras llanas, destacan dos principales ecosistemas: los bosques de pino y matorral mediterráneo que crecen en un suelo básicamente arenoso, y la inmensa marisma, terrenos inundables formados por arcillas impermeables con un régimen hídrico muy estacional.

Playas vírgenes y especies en extinción como el lince ibérico son algunos de los tesoros que entrañan este entorno natural.

Recorrer el parque en todoterreno es una experiencia única que comienza en los pinares de Coto del Rey, pasa por los alcornocales de Matasgordas, continúa por la marisma de Hinojos y finaliza en el centro de visitantes de José A. Valverde, uno de los lugares de mayor concentración de aves de todo el parque.

15. El Monumento a la Fe Descubridora o ‘Monumento a Colón’

Huelva es cuna del Descubrimiento de América. Por tanto, visitar la ciudad implica conocer la historia de la gesta de Cristóbal Colón. Un hito que hoy sigue vivo a través de la arquitectura de la provincia.

En la capital, una de las señas de identidad es el Monumento a la Fe Descubridora (o Monumento a Colón). Fechado en 1929, está situado en la Punta del Sebo, a 4 kilómetros del centro urbano, en la confluencia de los ríos Tinto y Odiel, y es obra de la escultora norteamericana Miss Gertrude Vanderbilt Whitney.

Según la artista, se trata de un monumento simbólico que representa la figura de un navegante, que mira con sus ojos hacia el Oeste, donde debió mirar también Colón, cuando presentía América. La cruz es otro símbolo, el de los Reyes Católicos, Isabel y Fernando, que ayudaron a Cristóbal Colón en sus desvelos y llevaron el cristianismo más allá de los mares.

En el pedestal del monumento se encuentran diversos bajorrelieves que representan a las culturas azteca, inca, maya y cristiana.

Pero hablar de Colón también es hablar del entorno de La Rábida (en Palos de la Frontera), lugar que cuenta la historia del Encuentro entre dos Mundos a través de los muros de su Monasterio o de la magia de las Carabelas.

En el Muelle de las Carabelas se encuentran las reproducciones de La Niña, La Pinta y La Santa María, que se construyeron en 1992 para celebrar el V Centenario del Descubrimiento de América.

Además de las réplicas de los barcos, su principal reclamo turístico, el Museo Muelle de las Carabelas cuenta con un centro de interpretación, el barrio medieval (recreado alrededor de la dársena) y la Isla del Encuentro, en la que se ha intentado recrear la cultura indígena de la Isla de Guanahani, primera isla en la que desembarcó Cristóbal Colón el 12 de Octubre de 1492, a la que nombró como San Salvador.