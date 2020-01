Caso Vitadental: pacientes sin sus ahorros y con graves problemas de salud

El cierre de una clínica dental es una noticia, desgraciadamente, habitual en los últimos años. Lo que es “denunciable” es que sus pacientes se queden con sus tratamientos a medias, con graves problemas de salud o con un desembolso de dinero, ya pagado o que se está pagando a plazos, de los que “ahora nadie se hace cargo”.

Así lo han afirmado algunos de los pacientes afectados por el cierre de Vitadental a diariodehuelva.es. En el caso de Noemí (nombre ficticio de la paciente), “me encuentro pagando un préstamo de unos 3.000 euros, del que me queda varios años aún para terminarlo, y además en mitad de mi tratamiento de ortodoncia. Y ahora ¿qué hago yo con los brackets?”. Noemí es una de las pacientes de VitaDental que se enteró por sus propios medios de lo que sucedía. “Llamé para que me recordaran a qué hora era mi próxima cita y no me cogían el teléfono. Al cabo del tiempo, cuando lo cogieron, era el comercial que me informaba que en la clínica había un cartel explicando lo del concurso de acreedores y el número al que tenía que llamar”, ha expuesto.

Pero Noemí no se ha quedado de brazos cruzados porque “cada día se unen a nosotros dos o tres afectados, que se van enterando porque acuden a la clínica a su cita o por las redes sociales. Pero seguramente sean muchas más personas las afectadas porque por ejemplo existen casos que solo tienen que asistir cada varios meses a clínica, por temas de garantías, y quizás no les toque hasta dentro de semanas… Verdaderamente, lo que estamos viviendo es un drama para muchas familias“.

En este sentido, Jesús Sousa fue uno de los primeros pacientes afectados en enterarse y uno de los que están movilizando las redes sociales para “poder llegar a cuantos más pacientes afectados mejor”. Su caso dental consistía en la reconstrucción de la dentadura a través de implantes en toda la boca, concretamente, “te ponen varios implantes para poder colocarte posteriormente las coronas fijas tanto en la arcada superior como inferior. Un tratamiento de 16.000 euros que pagué en efectivo a los pocos meses de comenzar“.

Sousa ha explicado que “yo ya llevo dos años en tratamiento y ahora estaban volviéndome a tomar medidas de la arcada superior porque se me rompían por una mala medida, y ahora me encuentro sin nada, con el tratamiento pagado y con ansiedad porque no sé qué va a pasar”. Asimismo, ha expuesto que “mi caso no es de los más graves, hay muchas personas que se han visto con un desembolso mayor que el mío o están enfrascados en préstamos por varios años, e incluso personas que por malos tratamientos han estado un periodo en coma hospitalizados y cuando han ido a retomar sus tratamientos, se han encontrado con la clínica cerrada”.

Es por estas razones que los pacientes afectados se están movilizando para poder interponer “una demanda conjunta para que nos terminen los tratamientos, y paralicen el cobro de letras a los que están pagando préstamos o devuelvan el dinero a aquellos que lo pagamos”. Realmente, “lo único que queremos es que nos terminen nuestros tratamientos porque si nos hemos embarcado en ello es por salud, y estar así es un peligro“, ha expresado Vanesa Díaz, cuyos familiares se encuentran entre los afectados.

Ruina para las familias

Las cifras de cada tratamiento pueden llegar a asustar. Dependiendo del caso puede variar entre 3.000 euros a más de 20.000 euros. Cifras para las que la mayoría de las familias han ahorrado durante años o han solicitado un préstamo que aún se encuentran pagando.

“Somos muchos pacientes los que hemos ahorrado toda la vida para poder hacernos estos tratamientos por salud“, ha confirmado Sousa. Una afirmación que corrobora Vanesa para el caso de su madre. “Ella tenía unos ahorros con mi padre y son los que ha usado para poder pagarse el tratamiento, y ahora ha perdido el dinero y se encuentra sin tratamiento realizado, con las fundas del puente de los dientes delanteros no fija y con el peligro de las infecciones”.

Pero en el caso de esta familia, son tres los miembros afectados: Amparo Giraldo, Antonio Díaz y Jesús Díaz. “Una ruina para la familia. Confías en los buenos comentarios de otros pacientes que sí han podido acabar sus tratamientos y decides hacerlo en una clínica así, y ahora te encuentras con préstamos por años y con los problemas de salud que conlleva no tener la boca bien”. En el caso de Antonio Díaz, “se encuentra pagando un préstamo por varios años, 4.890 euros, y se ha quedado con el tratamiento a la mitad. Solo tiene puesta la ortodoncia y le faltarían los implantes, coronas, retenedores…”. Mientras que Jesús Díaz, con una ortodoncia y varios implantes, “pagó ya su préstamo a la financiera de 5.700 euros, y ahora tiene la ortodoncia puesta, con varios implantes, pero sin poner las coronas, retenedores y la parte final del tratamiento que serían unos 2.000 euros del tratamiento ya pagado y ahora se queda sin él al cerrar la clínica”.

Tratamiento psicológico

Los afectados están viviendo casos de ansiedad, depresión, constante irascibilidad… “No te encuentras bien, vives con la ansiedad de que haya una infección, se rompa un implante o no puedas abrir la boca por la vergüenza de no tener los dientes en muchos casos”, ha expuesto Sousa.

La creación de la plataforma de afectados “es, entre otras razones, para poder solicitar ayuda psicológica a los afectados porque hay personas que ya no se pueden permitir pagar ni un abogado ni un psicólogo después del desembolso por los tratamientos”. También apuntan que “es imprescindible unirnos para poder hacer una reclamación mayor, porque de forma individual tendríamos menos fuerza. Por ello, queremos denunciar nuestros casos públicamente para que la gente no tenga miedo y se una a nosotros”.

Los afectados quieren realizar un llamamiento al Colegio de Psicólogos “por si hubiera alguna forma de tener ayuda por su parte porque son muchas personas las que están en estados de depresión y ansiedad, que realmente necesitan ayuda profesional para poder afrontar esto”. Pero no solo al Colegio de Psicólogos, también “necesitamos la ayuda de muchas instituciones como el Colegio de Abogados, Hacienda para que estudie dónde ha ido a parar el dinero que hemos pagado, e incluso el Defensor del Menor, porque hay muchos menores con ortodoncia puesta que ahora tendrán que ser representados por sus padres por ejemplo”.

Los pacientes de Vitadental han iniciado la marcha para reivindicar y luchar por sus derechos, y piden a la sociedad que los apoye “porque le puede tocar a cualquiera”. Por ello, solicitan a los pacientes que “se vayan enterando o tengan miedo, que se unan a nosotros para poder reclamar esta injusticia”.