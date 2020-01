Monteagudo: “Pasamos del blanco al negro en cuestión de minutos”

La irregularidad del Recreativo de Huelva no encuentra límites. Un equipo capaz de pasar en unos días del éxtasis de la Copa del Rey ante el Fuenlabrada, al mayor fiasco de la Liga frente al San Fernando. Un comportamiento que exaspera también a Alberto Monteagudo, quien lamenta que “pasamos del blanco al negro en cuestión de minutos“.

En su análisis de la nueva derrota albiazul, el preparador del Decano destaca que “el San Fernando ha hecho tres goles con tres tiros. He visto partidos donde ellos han llegado más y jugado mejor que hoy. Y nosotros hemos tirado más veces en la segunda mitad y sólo hemos hecho un gol. No sé si ha sido el cansancio o la falta de motivación, pero no podemos encajar los dos primeros goles“, indica.

Perder por cero a cinco

Sobre la ausencia de Gustavo Quezada, el entrenador manchego admite que “es un futbolista muy importante para nosotros“, pero también recuerda que “las vigilancias son un tema de todos, no sólo de los centrocampistas. Y los dos primeros goles son defendibles. Al menos hemos sacado el orgullo en la segunda parte, porque en estas circunstancias, lo normal era perder por cero a cinco“.