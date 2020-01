El último héroe del Recreativo revela los secretos de un penalti para la historia

Si existe un héroe del triunfo del Recreativo sobre el Fuenlabrada en la Copa del Rey, dentro del buen tomo general del equipo, ese es Gerard Vergé. Pese a su juventud e inexperiencia, el mediapunta catalán asumió la tremenda responsabilidad de ser el último en lanzar en la tanda de penaltis.

Y el fútbol quiso recompensar su atrevimiento con el gol decisivo. En esta entrevista con DiariodeHuelva.es, el futbolista albiazul desvela los secretos de un penalti y un partido que han devuelto la ilusión al recreativismo y abierto la posibilidad de emparejar al Decano con los mejores equipos de España.

-¿Porqué eligió lanzar el último penalti?

-Al final es el orden que se dio. Prefería tirarlo el último porque si se daba la situación de ser el tiro decisivo, no tendría problema en lanzarlo.

-¿Qué pensó cuando cogió el balón sabiendo que la eliminatoria estaba en sus botas?

-Que lo iba a meter. Confiaba en ello por mi mismo y por toda la gente que creía que iba a meter gol. Y así fue.

-¿Dudó por dónde tirarlo o lo tenía claro desde el principio?

-Lo importante es no dudar en el momento de tirarlo. Yo no he dudado, sabía que tenía que esperar un poco al movimiento del portero y tirarlo al otro lado, y así lo hice.

-Y con ese gol de penalti hizo justicia al gran partido del Recreativo.

-Sí, hicimos un partido muy completo y nos merecimos pasar de ronda.

-¿Porque ayer se vio un Recre más intenso, más metido, más compacto que en la Liga? ¿Es una cuestión de motivación?

-No creo que cambiásemos tanto, simplemente cada partido es un mundo. El otro día, por ejemplo, tuvimos enfrente a un gran equipo como el Córdoba y no nos salieron las cosas. Ante el Fuenlabrada, con una alineación similar, estuvimos más correctos durante más tiempo y al final eso se ha notado en el juego.

-Y para la siguiente ronda, ¿prefiere el Real Madrid o el Barcelona?

-El que sea. El rival que nos toque lo afrontaremos con las mismas ganas, ilusión y con el respaldo de nuestra gente, que es muy importante para nosotros.