Monteagudo: “El aficionado del Recreativo es diferente”

No pudo ser más diferente el final del partido entre el Recreativo y el Fuenlabrada del anterior choque contra el Córdoba. Si entonces la grada mostró su divorcio respecto a Alberto Monteagudo y sus hombres, esta noche la comunión entre el Nuevo Colombino y los suyos ha sido sencillamente fantástica.

“La afición siempre está con su equipo, aunque en la Liga seamos irregulares. El aficionado del Recre es diferente. Soy feliz si ellos son felices. Me gusta que el campo vibre así y se sientan identificados con nosotros. Me alegro porque la gente se ha divertido. Han agradecido el esfuerzo y me voy feliz por eso“, señala el ‘mister’ albiazul.

Real Madrid o Barcelona

Analizando el choque, el preparador manchego destaca que “hemos hecho muchas cosas bien contra el cuarto clasificado de la Segunda División. Este partido refuerza a los jugadores y estoy muy contento también por eso. Ojalá podamos pelear con equipos como el Real Madrid o el Barcelona“, indica.

Desgaste para la Liga

Respecto a la influencia que pueda tener el desgaste de la eliminatoria de la Copa del Rey en el duelo del próximo miércoles contra el San Fernando, el entrenador del Decano resta importancia a este hecho, pues se muestra convencido de que “hay días suficientes para recuperar a los futbolistas“.