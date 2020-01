Denuncian a una lavandería industrial por “trato vejatorio” a trabajadores con discapacidad

Los miembros del comité de empresa de ILUNION Lavandería y Servicios a la Hostelería aseguran que esta empresa “incumple con sus obligaciones laborales y trata de forma vejatoria y denigrante a sus trabajadores”.

Según el comité, la empresa, que desarrolla su actividad en el Polígono La Barca de Cartaya, cuya plantilla está formada por personas con discapacidad, no cumple con sus obligaciones laborales ni garantiza que su personal desarrolle sus condiciones de trabajo adaptadas a sus necesidades particulares.

Desde el sindicato manifiestan que, de forma reiterada, esta empresa otorga a sus trabajadores un trato “completamente vejatorio e indigno con el único fin de aprovecharse de un colectivo formado por personas con discapacidad privándoles de sus derechos”.

La totalidad de sus incumplimientos y vejaciones vienen dadas, dicen, por el director de ILUNION Lavandería y Servicios a la Hostelería, quien “adopta medidas abusivas de forma constante“.

Afirman que el cumplimiento del Convenio Colectivo de Lavanderías Industriales de la provincia de Huelva asegura a los trabajadores con 8 horas de trabajo, veinte minutos de descanso computado como tiempo de trabajo efectivo, además de dos días de descanso semanal. Mientras que el director de la empresa realiza a sus trabajadores contratos de 6 horas y 40 minutos diarios, de forma que sólo otorga a sus trabajadores un día de descanso obligando a personas con discapacidad a la realización de tiradas de 7, 8 ó 9 días consecutivos de trabajo.

Esta acumulación de días de trabajo ha supuesto, dicen, un aumento en las tasas de baja por incapacidad temporal ante las que el director lo único que manifiesta es “que le dan igual las bajas, ya que él no las paga”.

Además, explican que el director organiza los cuadrantes de forma que el descanso semanal coincida con los festivos, haciendo que sus trabajadores no pueden disfrutar de los mismos; no realiza el llamamiento de los trabajadores fijos discontinuos que se encuentran en situación de incapacidad temporal, a pesar de estar obligados por la legislación vigente; obliga a trabajadores que no quieren a realizar el turno de noche, sin tener en cuenta si cuentan o no con los requisitos personales y de minusvalía necesarios para realizar ese turno, bajo la amenaza de despido; no permite a sus trabajadores acceder a la Mutua en caso de accidente de trabajo; no abona a los trabajadores los importes establecidos en el Convenio Colectivo de aplicación, sino que reciben unos salarios menores; no entrega a su personal la documentación necesaria para poder acceder a la prestación por desempleo.

Además, los trabajadores se quejan de que la empresa no garantiza las condiciones adecuadas del entorno de trabajo, por decisión de su director, “pues no realiza la revisión y reparación de los aires acondicionados, los cuales están si funcionar durante todo el verano, con las altas temperaturas existentes en este tipo de centros de trabajo (unos 50ºC en verano)”. A esto hay que unirle que “no permite realizar turnos rotativos en los meses de verano, dejando siempre en el turno de tarde a aquellos trabajadores a los que quiere perjudicar. No permite ninguna opinión contraria a sus decisiones, ni reclamación alguna por los derechos de estos trabajadores, de forma que si alguno se atreve a realizar una manifestación contraria, éste toma represalias con el trabajador cambiándolo de su puesto, impidiéndoles descansos… hasta causar la baja médica de mismo.