Oficiales y estadísticos darán un toque onubense al Campeonato de España

No jugarán un solo partido. No anotarán una canasta. Ni capturarán ningún rebote. Ni darán asistencia alguna. Pero sin ellos, el Campeonato de España Infantil y Cadete de Selecciones Autonómicas no tendría razón de ser. Son los sesenta oficiales de mesa que prestarán sus servicios para que el torneo que se disputará en Huelva, del 3 al 7 de enero, sea todo un éxito organizativo.

Todo ellos pertenecen a la Delegación en Huelva de la Federación Andaluza de Baloncesto y se repartirán, a razón de tres oficiales por partido, a lo largo de los 192 encuentros que se disputarán en los cinco días de duración del Nacional. La labor del oficial de mesa –muchos de ellos son árbitros, entrenadores y jugadores– permanece en segundo plano, pero es, sin embargo, una parte esencial del juego.

Formatos telemáticos

Asimismo, cabe destacar que el equipo de estadística del Campeonato de España estará formado íntegramente por personal adscrito a FAB Huelva. Las estadísticas no se imprimirán en papel para mantener el compromiso del evento con el medioambiente, pero sí estarán disponibles mediante el acta digital en sus diferentes formatos telemáticos, incluidos los teléfonos móviles.