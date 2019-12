‘Un Andévalo de cuentos’ pone voz a la tradición oral de Tharsis, La Puebla y Paymogo

Bajo el título de ‘Un Andévalo de cuentos’, la Diputación de Huelva ha publicado un libro ilustrado que recoge las historias del ciclo de narración oral del mismo nombre, promovido por la institución provincial y celebrado el pasado año en los municipios de Tharsis, La Puebla de Guzmán y Paymogo. El libro recupera historias de antaño contadas por un nutrido grupo de personas mayores del Andévalo onubense, la mayoría transmitidas de generación en generación.

El diputado coordinador de Estructura, José Manuel Alfaro, acompañado por y Diego Magdaleno, director del festival de narración y autor del audiolibro junto a Luna Baldallo y Ana Baldallo, han presentado este cuidado volumen, que ve la luz a través de dos servicios de la Diputación: el de Cultura y el Publicaciones y Biblioteca. El libro se ha construido alrededor de 24 relatos, cada uno de ellos ilustrado, “ofreciendo además al lector la posibilidad de escuchar cada una de esas historias a través de un código QR”, como ha destacado el diputado. Con una edición de 500 ejemplares, ‘Un Andévalo de cuentos’ ya se encuentra en las librerías, “como un regalo perfecto para estas fechas, ya que regalar libros siempre es una excelente elección”.

En la primavera de 2018 Diego Magdaleno, Ana y Luna Baldallo se reunieron en los pueblos mencionados con las personas de mayor edad que quisieron compartir recuerdos, vivencias, leyendas, romances, cuentos, chascarrillos, anécdotas… “Recogida aquella amalgama de vida tejieron relatos, cosiéndoles palabras acá y allá, en un proceso creativo muy particular que pretende sacar a relucir lo escuchado en forma de cuento”, explica Luna Baldallo. Así, en octubre de 2018 el ciclo de narración oral ‘Un Andévalo de Cuentos’ se celebró por vez primera. Por las calles de Paymogo, Tharsis y Puebla de Guzmán corrieron aquellas historias en la voz de cuentistas profesionales.

Poco después, desde el Servicio de Publicaciones y Biblioteca de la Diputación Provincial de Huelva se plantea la posibilidad de reunir en un libro aquellas historias. Un libro que ha estado cocinándose lentamente: ahora entre pinceles, ahora en un estudio de grabación… Y, entre tanto, el pasado de octubre se ha el II Ciclo Un Andévalo de Cuentos con historias de otros tantos municipios. Primer final de estas historias.

Para Luna Baldallo, el libro “es una experiencia que envuelve a todos los sentidos y que, al incluir los audios de las historias, es una manera de volver al origen oral de quien los contaron”. En dichos audios las voces narradoras son las de Diego Magdaleno y Luna Baldallo, están acompañadas de un buen número de colaboradores “que aportan color a la escucha, además de la música y ambientación que acompaña a estos relatos, realizada por Maxi Rodríguez y Javier Calderón”.

Las ilustraciones -con forma y color que ahondan en los significados de las historias- son obra de Ana Baldallo, quien ha señalado que “integran tanto el cuento como en contexto que lo rodea”. El resultado: “ilustraciones muy folclóricas, casi étnicas, ya he querido impregnarme de lo que cada pueblo transmite”.

Por su parte, Diego Magdaleno ha destacado la parte oral de la publicación “algo que no suele abundar en los libros”. Gracias a los audios de los cuentos -ha dicho- “aquellos abuelos y abuelas que ya no ven bien las letras o que no pudieron poder aprender a leer también podrán disfrutarlos”. Para Magdaleno el festival de narración oral impulsado por la Diputación es “algo mágico, con historias que han manado previamente de las voces de los vecinos de mayor edad. Eso no ocurre en ningún otro en evento de estas características, por lo que se trata de una iniciativa pionera e innovadora”.

En definitiva, aquellas historias “recogidas, cosidas y luego contadas”, son las que atesora este volumen. Un audio-libro con el que devolver en forma de cuento, oral y escrito, lo que las personas mayores narraron. Culminando un ciclo que termina donde comenzó: en la memoria de los pueblos. “Porque queremos contribuir precisamente a que estas historia no tengas ni primero ni segundo… que continúen su camino y, de hecho, no tengan fin”, añade Luna Baldallo.