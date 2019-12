El Cartagena cambia de entrenador pese a liderar el grupo del Recreativo

Ni siquiera el primer puesto garantiza estabilidad en los banquillos. Que se lo cuenten a Gustavo Munúa, que este ‘finde’ ha dirigido su último partido como entrenador del Cartagena. El conjunto albinegro, uno de los grandes rivales del Recreativo de Huelva en la lucha por el ascenso de categoría, ha cerrado el año como líder del Grupo IV de la Segunda División B. Lo que no le evita tener que buscar un nuevo técnico.

Y no se debe a una decisión del club, si no del propio Munúa, que ha decidido regresar a su país para entrenar al Nacional de Montevideo, el gran equipo del fútbol de Uruguay. El Cartagena no ha querido interrumpir la progresión del preparador charrúa y alcanzó un acuerdo para la rescisión del contrato que unía a ambas partes por el presente curso. Con Munúa se van sus ayudantes Christian Berman y Félix Martínez.

Primer puesto

Sobre el papel, la marcha de Gonzalo Munúa del Cartagena es una buena noticia para el Recre, pues el técnico celeste había construido una máquina poco menos que imparable. Ahora, sin embargo, se abre un periodo de incertidumbre en el Cartagonova. Si ello deriva en un bajón en el rendimiento de los cartageneros, el primer puesto no sería un imposible para el resto de equipos de la competición.

-RESULTADOS DE LA JORNADA

Villarrobledo – Don Benito (2-1)

Cartagena – Yeclano (2-2)

San Fernando – Balompédica Linense (0-1)

Sevilla Atlético – Villarrubia (0-0)

Cádiz B – Recreativo Granada (1-0)

Córdoba – Marbella (1-2)

Badajoz – Real Murcia (0-0)

Algeciras – Recreativo de Huelva (0-0)

Talavera – Atlético Sanluqueño (1-2)

UCAM – Mérida (0-0)

-ASÍ VA LA CLASIFICACIÓN