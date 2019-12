Víctor Barroso pide paso en el once titular del Recreativo

No tocar lo que funciona. Alberto Monteagudo se ha aferrado a esta máxima y por primera vez repitió once de una jornada a otra. Lo hizo en los triunfos consecutivos del Recreativo sobre el Sevilla Atlético y el Cádiz B. Y aunque su intención era hacerlo también este domingo frente al Algeciras (Nuevo Colombino, 17.00 horas), no podrá.

Se lo impide la baja por sanción de Isi Ros. Y el técnico del Decano tampoco tiene muchas alternativas para suplir al extremo de las diabluras imposibles. Con Irizo y Alfonso en la enfermería, la opción más clara es Víctor Barroso, que disfrutó el pasado martes en la Copa del Rey de su primera titularidad en el curso actual.

Flaquezas del Recre

“Sigo trabajando para aprovechar las oportunidades que me de el míster“, indica el punta, al que Monteagudo ha relegado demasiadas veces. Más aún viendo su habilidad a balón parado, una de las flaquezas del Recre. “Es uno de mis puntos fuertes, pero en el plantel hay más jugadores que pueden lanzar bien las faltas y córners“, dice.

Conseguir los tres puntos

En el plano colectivo, Víctor Barroso destaca que “anímicamente estamos mucho mejor” y “no nos entra en la cabeza otra cosa que no sea acabar el año con otra victoria“. Eso sí, avisa que “en la Segunda División B no hay ningún rival fácil. Y mucho menos fuera de casa. Intentaremos conseguir los tres puntos para seguir con la racha“.