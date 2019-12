Maribel Cruzán, una recreativista de pro que busca un relevo generacional

Hace pocos meses la Peña Recreativista ‘Las Primeras del Decano’, decana entidad femenina española, cumplía 25 años. Sin duda, algo digno de elogio. No es fácil cumplir un cuarto de siglo defendiendo con tanto amor unos colores con la cantidad de vicisitudes por las que ha atravesado y atraviesa el Real Club Recreativo de Huelva y estar siempre al lado del Decano contra viento y marea es para felicitar a todas y cada una de estas guerreras y muy especialmente a su presidenta, Maribel Cruzán.

Quizás por ello, la Federación de Peñas albiazules, que preside José Antonio Cabrera , ha querido homenajear a Maribel, quien no olvidemos hasta hace poco era vicepresidenta de la citada institución, en la tradicional fiesta de cumpleaños que nuestro viejo Recre ha celebrado. Tras felicitarla, tuve la ocasión de charla con ella en la previa de la Gala de La AOPD, mientras saludaba a uno de los galardonados, concretamente al exjugador uruguayo del Recre, Roberto Arsenio Luzardo.

Es irremediable, me decía: “Veinticinco años dan para mucho, aunque yo siempre he estado ahí, defendiendo y ayudando a un club y a unos colores que llevo en mi corazón”. Me recordaba que fue “a principios de los 90, cuando era presidente Juan A. Andivia, me involucré en cuerpo y alma en la causa recreativista”. Maribel me manifestaba el trabajo incansable que siempre han desarrollado en pro de nuestros colores. Le venía a la mente aquellos momentos en que Juan le puso un despacho en las oficinas de la entidad para que fuese ordenando la documentación que no andaba muy al día y siempre de forma altruista. Otra fecha señalada en el calendario de cualquier albiazul es cuando derribaron el viejo Colombino. Otros de los logros conseguidos ha sido recuperar unos trofeos que se encontraban muy deteriorados y hoy con gran satisfacción, gracias a un trabajo arduo y difícil​ durante meses, junto a las compañeras de su peña, podemos verlos lucir en las vitrinas del museo del Decano.

Como ven, mis queridos lectores de esta vuestra sección, muchísimas anécdotas y no menos nombres de futbolistas y personas ilustres que salieron a la palestra que han pasado por la entidad, y de las que de la mayoría guarda muy buenos recuerdos y grandes amistades, aunque me dejaba claro que de “todo hay en la viña del Señor” y por tanto, “también ha visto personas que mejor

no recordarlas”.

Lo que me sorprendió fue cuando me dijo que tras dejar la Federación de Peñas “estoy meditando muy seriamente abandonar a ‘Las Primeras del Decano’, ya que “los años pesan y me gustaría ver los toros desde la barrera y poder disfrutar de la familia y las amigas”, aunque me lo transmitía con desazón. No obstante, me admitía que cada vez son más las mujeres que asisten al Nuevo Colombino a animar al Recre, pero aun así no encuentra ese relevo generacional para que no desaparezca esta histórica peña femenina.