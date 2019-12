La Balona le da la razón a Zamora y al Recreativo

Fue una de las polémicas de principios de temporada. Juan Antonio Zamora, secretario técnico del Recreativo de Huelva, metió a la Balompédica Linense en el grupo de clubes con mayor presupuesto del Grupo IV de la Segunda División B. Una afirmación que no fue del agrado de Raffaele Pandalone, presidente de la Balona.

El ‘rifirrafe’ no pasó a mayores porque Zamora reculó, pero los hechos han terminado dándole la razón. Porque si el conjunto gaditano no fuese un ‘nuevo rico’ y no aspirase al ascenso, difícilmente se le habría ocurrido destituir al técnico Jordi Roger y darle el mando de su banquillo a Antonio Calderón.

Los mismos puntos que el Recre

Un cambio de entrenador que se produce pese a que la Balompédica Linense sólo acumula cuatro jornadas sin ganar y suma los mismos 22 puntos que tiene el Decano. Es decir, se encuentra en una zona cómoda de la clasificación respecto a los puestos de descenso. Claro que si su objetivo está más arriba…