Pedro Vadillo: “Nos descentramos demasiado con los árbitros”

Ha sido la segunda derrota de la temporada en el Andrés Estrada y un trago difícil de digerir para el Ciudad de Huelva. Tras perder con el CB Coria, un rival directo en la lucha por el ‘play-off’, el equipo de Pedro Vadillo hace examen de conciencia para no repetir los errores cometidos frente a los hispalenses.

“Sabíamos que iba a ser complicado“, admite el técnico onubense. Aún así, “no salimos enganchados en la segunda parte, donde estuvimos mal en ataque y defensa, perdiendo muchos balones que les dieron canastas fáciles a ellos. Hay que aprender de ello y seguir trabajando para que no vuelva a pasar“, apostilla.

Protestas a los árbitros

Tampoco deben volver a suceder los encontronazos con los árbitros, pues aunque “considero que cambiaron de criterio a partir de las protestas del entrenador del Coria, nos descentramos demasiado con los colegiados. Si no nos pitan bien, hay que seguir jugando. No puede ser una excusa, porque así no mejoramos“.

Cábalas

Con la lucha por las cuatro primeras posiciones al rojo vivo, Pedro Vadillo hace sus cábalas. “Si queremos jugar el ‘play-off’, hay que ganar los partidos de casa, a los cinco de abajo, tanto dentro como fuera, y sacar algún triunfo en la pista de un rival directo. Esta semana jugamos en Gines y allí debemos vencer sí o sí“.