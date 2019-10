Manolo Zambrano: “No jugar el ‘play-off’ sería un palo para el Recreativo”

Manolo Zambrano lo tiene claro. El Recreativo de Huelva está donde debe estar en la clasificación. Esto es, en los puestos de las eliminatorias de ascenso a la Segunda División. Ese es el único objetivo posible del Decano para su presidente, que no duda al afirmar que “no jugar el ‘play-off’ sería un palo para la entidad“.

No obstante, el máximo mandatario recreativista no está dispuesto a arriesgar más de lo necesario en el terreno económico para conseguir el ansiado regreso al fútbol profesional. De hecho, no ha dudado en recordar, en una entrevista en la Cope, que “la pervivencia del club es lo más importante“.

Relación con Monteagudo

Respecto a su relación con Alberto Monteagudo, el rector albiazul indica que se trata de “un entrenador muy normal, exigente, trabajador, que se pone el mono y que no le ha puesto ningún reproche al club“.