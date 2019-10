Una profesora de la UHU recibe el Premio de Investigación Matemática Vicent Caselles

La Dra. Marithania Silvero, joven matemática investigadora recién incorporada a la Universidad de Huelva, ha sido recientemente galardonada con el Premio de Investigación Matemática Vicent Caselles 2019, prestigioso galardón que otorgan la Real Sociedad Matemática Española (RSME) y la Fundación BBVA para distinguir a aquellos investigadores cuyo trabajo doctoral es pionero e influyente en la investigación internacional en Matemáticas.

Además, el caso de la doctora Silvero es muy particular, ya que la investigadora llegó incluso a llamar la atención del reconocido matemático Mikhail Khovanov, quien sorprendido por la reinterpretación que ha desarrollado la joven investigadora de su famosa homología, la invitó para compartir con ella una entrevista y hablar de su trabajo en la Universidad de Columbia (Nueva York).

Para la Universidad de Huelva, institución académica que busca permanentemente la excelencia investigadora, es un orgullo contar entre su extenso plantel de investigadores con un talento como Marithania Silvero. La investigadora se incorpora a la Onubense como Profesora Ayudante Doctora en el área de Matemáticas (Facultad de Ciencias Experimentales), y desde ahí continuará avanzando en sus investigaciones sobre la Teoría de Nudos.

Los Premios Vicent Caselles –entregados en la sede de la Fundación BBVA en Madrid– reconocen la labor, creatividad, originalidad y resultados de jóvenes investigadores en Matemáticas. Su investigación, que le ha llevado a obtener el reconocimiento, se enmarca en la Teoría de Nudos, habiendo resuelto una conjetura de L. H. Kauffman, que estaba abierta desde 1983.

Su trabajo más influyente da una nueva interpretación de la homología de Khovanov, que ha despertado gran interés entre los especialistas, e incluso del propio Khovanov. La Dra. Silvero ha sido galardonada entre otros cinco jóvenes matemáticos, como son Daniel Álvarez, María Ángeles García-Ferrero, Xabier García, Umberto Martínez y Carlos Mudarra.

Como ha señalado la propia Marithania Silvero, fue “toda una sorpresa” recibir la noticia de que era una de las ganadoras del Premio Vicent Caselles. “Recibir este premio supone una gran alegría y un gran honor, un aliciente para seguir trabajando y avanzando en mi carrera”, ha reconocido la doctora.

El trabajo de Marithania Silvero ha obtenido una gran repercusión nacional e internacional y ha sido invitada a impartir charlas y seminarios en universidades tanto de España como del resto del mundo. Así, ha impartido charlas y seminarios en países como Francia, Polonia, Estados Unidos o Grecia, así como ha trabajado por invitación en la Universidad de Illinois en Chicago, la George Washington University (en Washington-DC), la Universidad de Indiana en EEUU o en la Academia Polaca de Ciencias (en Varsovia).

Marithania Silvero Casanova, nacida en Huelva, es licenciada y doctora en Matemáticas por la Universidad de Sevilla. Antes de incorporarse como ayudante doctora en la Onubense, desarrollaba su actividad como investigadora posdoctoral en la Universidad del País Vasco con un contrato Juan de la Cierva.

Finalmente, ha regresado “a casa”, como ella misma lo expresa, y ha considerado un honor formar parte del gran equipo de investigadores de la Universidad de Huelva. “Viajar, relacionarse con otros colegas y estar en otras universidades ha sido una experiencia muy enriquecedora en mi carrera como investigadora, de la que he aprendido mucho, pero mi idea siempre ha sido devolver de alguna forma todos esos conocimientos a Huelva”, afirma la doctora.

La tesis defendida por la investigadora onubense se titula On some families of links and new approaches to link homologies, y entre sus artículos e investigaciones más destacadas, pueden citarse A geometric description of the extreme Khovanov cohomology; Alexander-Conway polynomial state model and link homology; On a conjecture by Kauffman on alternative and pseudo alternating links, o Extreme Khovanov spectra.

Imágenes: Fotos cedidas por la Fundación BBVA