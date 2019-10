Juan José Cortés no acepta el cambio y mete presión a Casado

Guerra abierta en el PP. En Génova 13 solo suena Huelva a estas horas. Es la única lista para las elecciones del 10 de noviembre, junto con la de Granada, sin cerrar a pocas horas de que acabe el plazo oficial para informar a la Junta Electoral Provincial.

El motivo de la disputa entre Pablo Casado y el PP de Huelva no es otro que Juan José Cortés. La intención del partido a nivel nacional es ubicarlo en la lista al Senado, lo que no le garantiza la plaza teniendo en cuenta que es un sistema de listas abiertas en el que el votante debe marcar su nombre con una cruz en la papeleta. En el Congreso todo apunta a que lo va a sustituir como cabeza de lista el alcalde de Palos, Carmelo Romero.

Cortés no está conforme con el nuevo plan y así lo ha hecho ver en su página de Facebook donde asegura: “Seguiré luchando por esta causa hasta que me muera, esté en política o no. Sería lamentable no poder defenderla en el Congreso. Si no es así volveremos a las calles. Como dijo mi gran amigo Juan Carlos Quer ‘Tu protección es nuestra lucha”.

La tensión es más que notable en estos momentos en los que el PP de Huelva está incluso intentando sacar a Cortés de la candidatura al Senado.