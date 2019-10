CGT advierte riesgos de seguridad en los trenes de Huelva por falta de inversiones

El Sector Ferroviario de CGT Huelva se ha concentrado en la Estación de Huelva Término para exigir más empleo público e inversiones en el ferrocarril convencional. La situación de las principales empresas del Sector Ferroviario en España, RENFE y ADIF, sigue siendo caótica, a juicio de CGT, caminando a pasos agigantados hacia la precariedad, la externalización de todos los servicios y una más que deficiente prestación del servicio de transporte encomendado a estas empresas.

CGT como sindicato representativo con amplia implantación en Adif y Renfe lleva años denunciando la situación, promoviendo movilizaciones y luchando para revertir la programación degenerativa a la que las distintas Direcciones de las empresas con el guión implantado por el Ministerio de Fomento, están llevando a cabo.

En esta acción constante, CGT ha promovido concentraciones y encierros a lo largo de todo el territorio español. En Huelva esta acción se ha llevado a cabo a las puertas de la Estación de Ferrocarril de Huelva Término a las 17:00, y en ella se ha estado informando a los usuarios del ferrocarril sobre la “situación caótica” que se vive en la actualidad en la provincia de Huelva, con situaciones de falta de personal en muchos de los servicios, lo cual va a conllevar el cierre de dependencias como las taquillas por este motivo durante algunos días por no disponer de trabajadores suficientes para cumplir los gráficos.

Igualmente desde CGT Huelva advierten del problema de seguridad que puede ocurrir por falta de mantenimiento adecuado y deterioro de las instalaciones debido a la falta de inversión.

Desde CGT Huelva se ha estado reivindicando que un ferrocarril convencional bien mantenido y adecuado en los horarios a las necesidades de la ciudadanía es lo que se necesita, más allá de promesas irrealizables de un AVE que no dará el servicio público que los y las onubenses demandan, y que solo se reivindica desde instituciones por mera publicidad electoral, ya que no existen informes que avalen, ni su necesidad ni su viabilidad económica y social. La organización sindical afirma que trayendo inversiones muy inferiores a las que se solicitan para el AVE, se podría tener un servicio de calidad a la provincia de Huelva, con un aumento en las paradas de todas las poblaciones. No se explican desde este sindicato, como año tras año y por más de una década, se ha tenido engañada a la ciudadanía con estas promesas alejadas de toda lógica medioambiental y sostenibilidad, pilares de la sociedad que nos llega.

A fin de seguir aportando información a la ciudadanía CGT está preparando un encuentro con aquellas personas interesadas en recibir información sobre el ferrocarril público como proyecto sostenible y exitoso de futuro, de lo cual informará en breve, ya que está tratando de traer ponentes de primer nivel, como se merece la ciudadanía de Huelva. Hacen un llamamiento a las asociaciones sociales, plataformas en defensa de lo público y el ferrocarril, y al resto de la ciudadanía a que participe de este encuentro.

El siguiente paso a esta concentración una gran concentración frente al ministerio de Fomento el próximo día 17, que se complementará con nuevas movilizaciones que se informarán públicamente para facilitar la participación.

El mensaje con el que se ha terminado la concentración ha sido: “Luchamos por un ferrocarril público, social y sostenible, por el cese del proceso privatizador y externalizador que se está llevando a cabo en el sector, por el cumplimiento de las normativas laborales y los acuerdos que empresa y trabajadores llevaron a efecto”.

Secretaría de Comunicación del SFF-CGT de Huelva