Nano: “No podemos dar pie a tantísimas pérdidas tontas de balón”

Fue duda hasta el último segundo, pero finalmente, Nano González pudo ser de la partida y contribuyó con su juego al reciente triunfo del Recreativo de Huelva sobre el Don Benito. Un resultado que ha catapultado a los albiazules a los puestos del ‘play-off’ de ascenso, aunque el entrenador Alberto Monteagudo insiste en que el equipo todavía tiene mucho margen de mejora.

-¿Hasta qué punto estuvo en duda su participación en el encuentro?

-Hasta llegar al calentamiento tenía la duda de saber si podría jugar o no. Pero los dos días de reposo absoluto que tuve me vinieron muy bien, y aunque me encontré con el abductor un poco cargado, pude aguantar.

-¿Cómo valora el juego que hizo el equipo?

-Tenemos que dar un paso más. El ‘mister’ quiere que tengamos mucha posesión, pero no podemos dar pie a tantísimas pérdidas de balón. Sobre todo cuando se trata de pérdidas tontas en pases que son fáciles.

-¿No es algo que le viene pasando al Recre en otros partidos?

-Sí, nos ha sucedido en varios partidos y debemos mejorar eso, porque si nos encontramos con un rival que tiene jugadores de calidad en la zona de ataque, podemos pagarlo muy caro.

-¿Se comporta ya el Recreativo como un candidato al ascenso?

-Por nombre, por entidad y por escudo, el Recre es un claro candidato a subir de categoría. Aunque ya sabemos cómo es la Segunda División B. Ahora hemos conseguido tres victorias consecutivas y nos hemos instalado en los puestos de arriba, pero de igual manera podemos sufrir dos o tres derrotas seguidas a poco que bajemos la guardia.

-¿Cuál es la receta para seguir ahí arriba?

-Dar el máximo cada día y, como dice el tópico, hay que ir partido a partido. Queda muchísimo y aún debemos enfrentarnos a grandísimos equipos, pero estoy seguro que vamos a ir a más.