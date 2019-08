El PSOE ve “inaudito” que no se refuerce la atención sanitaria en Chucena por los casos de listeriosis

Warning: A non-numeric value encountered in /usr/home/diariodehuelva.es/web/wp-content/themes/newstube/functions.php on line 1652

La alcaldesa, Encarni Castellano, lamenta que nadie en la Delegación de Salud y Familias ni en el Distrito Sanitario la atienda al teléfono desde hace días

La secretaria general del PSOE de Chucena y alcaldesa del municipio, Encarni Castellano, ha lamentado el “absoluto abandono” que está sufriendo su pueblo ante los múltiples casos de listeriosis que se están registrando, dado que, lamentablemente, la carne mechada contaminada se ha consumido durante las fiestas patronales de hace unos días, lo que ha provocado que se hayan dado ya más de una veintena de intervenciones, una de ellas ha requerido traslado al hospital.

Desde el PSOE se piden explicaciones inmediatas a la Junta de Andalucía que gobierna el señor Moreno Bonilla porque no se entiende que dado que hay una alerta sanitaria y que en este municipio se están dado tantos casos, la Delegación de Salud y Familias, única autoridad competente en la materia, “no haya reforzado la atención sanitaria ni ofrezca datos sobre los casos reales que se están dado”. En estos momentos “hay un solo médico cada dos días y el pediatra está de vacaciones y no se ha cubierto su plaza”, por lo que “hemos pedido por escrito, desde el ámbito institucional, un refuerzo urgente porque mucho nos tememos que los casos puedan ir en aumento y es mejor ser precavidos y no tener que lamentar desgracias”.

Encarni Castellano ha comentado que su pueblo “está siendo víctima de la nefasta gestión que viene realizando la Junta de Andalucía de esta crisis sanitaria, situación que mi partido viene denunciando en los últimos días y que desgraciadamente lo estamos sufriendo los chuceneros y las chuceneras”. Por ello teme que su reiterada petición y la formalidad que le ha dado a la misma no sea atendida debidamente”. Por ello, desde el PSOE de Chucena, queremos reforzar esta petición, porque no se trata de temores infundados, sino reales, la gente necesita tranquilidad y si alguien acude al centro de salud con los síntomas propios, en el centro de salud tiene que haber personal sanitario que lo atienda y no tener que optar por un traslado al hospital para no colapsar las urgencias hospitalarias, que ya están suficientemente colapsadas”.

La secretaria general y alcaldesa solo espera que la situación se resuelva cuanto antes, con la máxima celeridad, porque “estamos hablando de la salud de las personas, de una situación extrema que, como tal, tiene que ser abordada sin dilación”.