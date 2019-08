Camacho: “Tenemos una plantilla muy competitiva y vamos a dar que hablar”

Afronta el reto más importante de su exitosa y variada carrera en los banquillos, pero Juan Carlos Camacho (Huelva, 1978) no se arruga. Sabe que está preparado para dirigir el renacimiento del San Roque de Lepe, aunque pide paciencia y tranquilidad para poner en marcha un equipo que prácticamente parte de cero. El técnico aurinegro ha concedido recientemente una extensa entrevista a la web oficial del club, de la que rescatamos los siguientes pasajes.

-¿Cuál es su filosofía de juego?

-Uno, como entrenador, tiene sus ideas, pero hay que adaptarse al equipo y al club. En cada sitio existe una idiosincrasia propia con la que te tienes que identificar, adaptarse a esa identidad y hacerla tuya. Un ejemplo claro es el Barcelona y su fútbol combinativo. O el Real Madrid, con un juego más vertical. O el Athletic de Bilbao, donde la garra y la intensidad son la clave. Lo cual no quita que uno intente aportar cosas nuevas que mejoren esa base.

-¿Qué San Roque de Lepe veremos entonces este año?

-Mi equipo tiene que ser, en primer lugar, intenso, trabajador y solidario. Quiero que cada jugador que salga al campo piense en el conjunto. Nuestra afición es exigente, pero también muy agradecida, y tenemos que corresponderles cuanto menos con trabajo. Luego, desde un punto de vista más técnico, me gusta que mis equipos sean protagonistas y quieran la pelota. Pero sobre todo hemos de ser inteligentes y tener soluciones para todas las variables que se planteen en un partido.

-Para eso es clave el estudio de los rivales.

-Me considero un entrenador muy estudioso y minucioso, Me gusta tener preparados varios planes para cada partido. Mis jugadores y mi equipo deben saber manejar cada fase del partido según lo que requiera. Y eso es lo que vamos a intentar. Por trabajo, puedo prometer que no va a quedar.

-¿Cómo es su relación con los futbolistas?

-Intento ser claro, directo y comprensivo con el jugador, pero no soy su amigo, porque al final tiene que haber un respeto y una mínima distancia entre los futbolistas y su entrenador. Hay que ayudarlo a crecer, porque si ellos crecen, el equipo crece, y yo crezco también. Eso sí, soy muy exigente, lo soy conmigo mismo, y por tanto lo soy con el futbolista, y no me tiembla la mano si tengo que tomar decisiones drásticas. No será la primera vez que hago un cambio en el minuto 30 de la primera parte.

-¿Qué valoración hace de la pretemporada?

-Somos un equipo nuevo y sólo llevamos dos semanas de trabajo. Y hay muchas cosas que asimilar. Aparte, quedan varios jugadores por llegar que nos van a subir el nivel del equipo aún más. Creo que tenemos una plantilla muy competitiva y cuando soltemos las piernas, asimilemos las ideas y nos compenetremos un poco, vamos a dar que hablar.

-¿Cómo ve el enfrentamiento con el Recreativo?

-El Decano es más que un club. He estado en esa casa y puedo decir que todo se vive de manera diferente. Creo que el Recre está haciendo un equipo para ascender, un equipo muy competitivo, experimentado en todas sus líneas y que sin duda va a dar mucha guerra en el Grupo IV. Será difícil, pero para mi el Trofeo de La Bella es el primer encuentro oficial, y tenemos que salir a ganar, que nadie dude que así afrontaremos el partido.