Médico de atención primaria en Trigueros: “Llevo dos meses sin cobrar, me obligan a irme”

Diario de Huelva ha recibido la llamada de un médico de Atención Primaria residente en Ayamonte pero que ejerce en la localidad de Trigueros y que asegura que en tiempos en los que “se dice que hay que mimar a los médicos para que no se vayan a Portugal o a otros países, pero a mi me están obligando a que me vaya”.

Por un error administrativo lleva “dos meses sin cobrar” asegura que en esta situación “no le llega para la gasolina” pero en vez de ayudarle, desde la zona sanitaria le han llegado incluso a amenazar con un expediente sancionador si no se presenta en su puesto de trabajo.

Este médico asegura que no es la primera vez que me pasa “cuando yo era residente en Huelva, con mi primer salario, me pasó exactamente igual, lo ingresaron en la cuenta de un banco que ya no existía por un erro propio y nunca lo recuperé” pero está vez ya siendo adjunto “han vuelto a fallar en los datos del cambio de banco y me lo repercuten a mi”.

“Si esta situación sigue así voy a tener que irme fuera de Andalucía, y la política del SAS es que no se hacen ingresos nuevos ante un error en tanto recuperan el dinero te quedas sin tu nómina”.

Este médico que responde a las iniciales F.J.P.D. ya estuvo en Irlanda el año pasado “me creí toda la historia de que iba a mejorar las cosas y que me iban a tratar bien”