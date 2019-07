Nano: “El Recreativo es el mejor club para mostrar que aún tengo mucho fútbol”

now playing

now playing

now playing

now playing

Currículo en mano, Nano es posiblemente el mejor fichaje que ha realizado el Recreativo en el presente verano. Pasó por la cantera del FC Barcelona, ha jugado en la Champions y la Europa League, amén de disputar 139 partidos en la Segunda División. Hoy ha sido presentado oficialmente para explicar, entre otras cosas, porqué se decantó por el Decano.

“Lo que me motivó a venir fue el interés que demostraron el ‘mister’ y Zamora, me transmitieron esas ganas de seguir disfrutando del fútbol“. Además, “este es un club que desde fuera llama mucho la atención y siempre es una opción muy interesante en el mercado de fichajes“.

La única duda que plantea su contratación es que viene de jugar un solo partido en el curso pasado por culpa de las lesiones. No obstante, señala que se encuentra “totalmente recuperado“, aparte de matizar que “llevo entrenando con el Almería desde abril. Y en verano no he parado“.

Por esa razón, se muestra “seguro de que volveré a coger la forma y estaré al cien por cien. Sí es verdad que me falta ese ritmo de competición que te da jugar los partidos, pero para eso está la pretemporada y los encuentros amistosos. Todavía puedo darle mucho al fútbol“, sentencia.

Por su evolución, Nano encaja a la perfección en el fútbol de Alberto Monteagudo, que más que laterales, busca carrileros. “Al principio era extremo, luego comencé a actuar de lateral y cada vez he ido sintiéndome más cómodo. Me gusta jugar con mucho espacio y este es el mejor equipo para hacer mi juego“.

Respecto al vestuario que ha encontrado en Huelva, destaca que “hay un grupo humano muy bueno y un cuerpo técnico muy cercano. Tanto los entrenadores como Zamora saben de que va esto y eso es importante. ¿Qué si me veo titular. No es cuestión de tener galones por donde hayas jugado, todos partimos de cero y el ‘mister’ apostará por quien esté mejor“.

Por último, Nano afirma que “se está haciendo un equipo muy competitivo, aunque siempre he dicho que el Grupo IV es el más difícil de la Segunda División B. Hace tiempo que no juego en la categoría, pero la he seguido de cerca por compañeros que tengo en otros equipos. Lo que nos queda es prepararnos bien para competir partido a partido“.

-EL PERFIL DE NANO-