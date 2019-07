Niebla acoge mañana la presentación de las imágenes del workshop ‘Puesta en escena’

La Casa de la Cultura de Niebla acoge mañana a las 20.00 horas la presentación de las imágenes del workshop realizado con motivo de la exposición ‘Puesta en escena’, de Fernando Bayona, enmarcada en la programación del XXXV edición del Festival de Teatro y Danza Castillo de Niebla. La presentación consistirá en una conferencia en la que el autor, uno de los referentes nacionales de la fotografía escenificada, explicará la metodología de trabajo de este taller, realizado la primera semana de julio y abierto al público, por lo que las personas participantes se convirtieron en protagonistas de las sesiones fotográficas.

Según explica Bayona, como indica el propio título ‘Puesta en escena’ -un guiño al Festival de Niebla-, tanto la exposición del mismo nombre como el workshop “hace referencia a toda la tramoya que hay detrás de esta tipología de imágenes, a caballo entre la escenografía teatral y la imagen cinematográfica, ya que también implica una labor actoral, que define a los modelos como personajes”. En este sentido, durante la presentación el artista abordará cuestiones claves de su trabajo, como la escenografía abierta, “en la que a los participantes se les asigna un personaje, que se crea y se introduce en la escena sobre la marcha”.

Asimismo, en la presentación podrá descubrirse el making off y alguna de las imágenes resultantes del taller, simulando carteles de películas a modo de fake. “El resultado de la postproducción y la presentación del trabajo también, por tanto tiene mucho de escenografía”, cerrándose el círculo de la puesta en escena”.

El 4 de julio se inauguró en la misma Casa de la Cultuta de Niebla la exposición ‘Puesta en escena’ que muestra a modo de retrospectiva, la selección de una treintena de imágenes pertenecientes a sus series más conocidas, Once upon a time…, Long long time ago, Hidden cycle, The life of the other y Out of the blue. La línea creativa de Bayona se define por el desarrollo de imágenes donde la narratividad, y la conexión entre las diferentes escenas, es determinante para la comprensión de las historias abordadas en sus series fotográficas. Sus imágenes se caracterizan por una cuidada puesta en escena, donde los decorados y localizaciones, así como los elementos que en ellas se insertan, son tan importantes como los personajes que desarrollan la acción, sirviendo a su vez para definir su psicología, sentimientos y actitudes.

La especial atención del vestuario, el maquillaje y la peluquería de los actores, así como el minucioso estudio de la iluminación son otros de los elementos que caracterizan su producción. Su estética, a medio camino entre la tradición pictórica clásica europea y el Neorrealismo, determina sus creaciones en una especie de realidad ficcionada muy cercana a la imagen cinematográfica.

La obra de Bayona tiende a reflexionar sobre las relaciones afectivas y la identidad del sujeto. Aborda el amor como concepto clave del comportamiento humano y las consecuencias que éste provoca, indagando en los aspectos más íntimos de nuestra relación con los otros. En sus obras profundiza en las bases más esenciales que constituyen la psicología del ser humano, y por extensión, del sistema social jerárquico que éste ha creado para sí, y lo somete a un régimen de control de la libertad del individuo. La violencia, el sexo, la pasión, la represión, el miedo a la enfermedad o a la soledad, suelen ser otras de las líneas argumentales que inspiran su producción. El tiempo, bien sea su recuerdo o el paso de éste, su alteración, modificación o uso por la historia, los órganos de poder o el propio espectador, es otro de los temas recurrentes en sus trabajos.

La exposición ‘Puesta en escena’ podrá visitarse en la Casa de la Cultura de Niebla hasta el 24 de agosto, en horario de 10.00 a 13.30 y de 17.00 a 21.00 horas de lunes a viernes y de 18.00 a 2.00 horas los sábados.

Sobre el autor

Fernando Bayona (Linares, Jaén, 1980) vive y trabaja entre Granada, Málaga y Madrid. Licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Granada. Completó su formación con un máster en Fotografía y Diseño Visual en la Universidad NABA de Milán, cursos y residencias en prestigiosos centros de creación nacionales e internacionales.

Como artista plástico ha mostrado su trabajo en numerosos centros expositivos de Nueva York, Miami, México, Buenos Aires, Bruselas, Berlín, Milán, Roma, Venecia, Osaka, Túnez, Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao,… así como en ferias internacionales como ARCO, ART MIAMI, ZONA MACO o BASEL.

Sus proyectos han sido distinguidos con múltiples becas, entre las que destacan la Manuel Rivera, Iniciarte, Desencaja, Propuestas VEGAP, La Térmica o BilbaoArte en España, Eberhard y BSI en Suiza, Kabushiki Kaisha en Japón o la de la Agencia Magnum y NABA en Italia, así como premios nacionales e internacionales, como Estampa de la Comunidad de Madrid, Unicaja, Fundación Arena o SONY World Photography Awards.

Su obra se encuentra en cuantiosas colecciones privadas, museos e instituciones como el CA2M, Unicaja o Fundación Botí en España, BSI Bank en Suiza, Eberhard, FORMA (Centro Internazionale di Fotografía) y Fundación Luciano Benetton en Italia o Bayer en Alemania.

En el ámbito empresarial, es director de Bayona Studio, centrado en el sector de la producción artística, la imagen y la comunicación, habiendo dirigido campañas publicitarias para BSI en Suiza o el Gobierno Canario en España. Como gestor cultural y comisario de arte independiente ha dirigido los Encuentros de Arte de Genalguacil, y las Becas de Residencia y Producción Artística EmerGenT del Ayuntamiento de Torremolinos, entre otras. En la actualidad finaliza su tesis doctoral, actividad que compagina con la docencia, su trabajo como artista plástico y la gestión cultural.