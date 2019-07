El Ayuntamiento de El Campillo no comprará la casa de los Montoya

now playing

El alcalde, Juan Carlos Jiménez, niega que el padre del presunto asesino de Laura Luelmo le haya amenazado con que su hijo Luciano vaya a instalarse en la vivienda cuando salga de la cárcel

El Ayuntamiento de El Campillo no comprará la casa donde se produjo el asesinato de Laura Luelmo, propiedad de Manuel Montoya, padre del presunto autor del crimen de la joven profesora zamorana asesinada en la localidad el pasado 12 de diciembre, Bernardo Montoya. El nuevo alcalde de la localidad, Juan Carlos Jiménez, se ha mostrado así de rotundo: “no vamos a comprar la casa. Lo tenemos muy claro”, ha asegurado.

En declaraciones a este periódico, el recién elegido primer edil campillero también ha negado que Manuel Montoya le haya dicho que, si el Ayuntamiento no le compra la vivienda, su hijo Luciano, que actualmente está en prisión por asesinato, vaya a instalarse en ella cuando salga de la cárcel, como, según publicó hace unos días el periódico El Español, ha comentado un vecino del municipio. “Eso es falso. A mí no me ha llamado nadie de esa familia para comentarme eso”, ha señalado.

Preguntado por los motivos de su negativa a comprar la casa de los Montoya, Jiménez explica, por un lado, que “el Ayuntamiento no necesita esa vivienda para prestar ningún servicio público a los vecinos”, ya que ese inmueble “no reúne las condiciones necesarias” para ello, ha añadido, a lo que hay que sumar una segunda razón: “para comprar esa vivienda, tendríamos que justificar por qué compramos esa y no otra que también esté en venta, pues de lo contrario podríamos cometer prevaricación”, ha señalado.

Ante tal respuesta, este periódico ha preguntado al alcalde si tiene previsto llevar a cabo alguna otra medida para evitar que Luciano Montoya pueda instalarse en esa vivienda cuando salga de la cárcel, a lo que Jiménez responde, por un lado, que no cree que, después de todo lo sucedido en este pueblo, ese extremo se vaya a producir.

En cualquier caso, Juan Carlos Jiménez también tiene claro que, de darse esa hipotética posibilidad, no ocurrirá lo que se produjo el año pasado, cuando el Consistorio no conocía los antecedentes penales de Bernardo Montoya en el momento en que éste se empadronó en el municipio. “Aunque el procedimiento administrativo del empadronamiento no conlleve que sepamos sus antecedentes penales, ahora ya sí los conocemos”, ha subrayado.