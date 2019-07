Un almonteño busca a su hermano “robado a mis padres” en 1971

now playing

Un almonteño, Francisco Manuel Toro, busca a su hermano que fue “robado a mis padres” cuando nació, el 21 de abril de 1971, en la residencia provincial Manuel Lois de Huelva, donde su madre dio a luz a un bebé que “nació vivo y aparentemente bien, según contaba mi madre”, ya que “el niño lloró al nacer”, señala.

Toro explica lo ocurrido aquel 21 de abril de 1971 en el Manuel Lois. “A las dos horas del alumbramiento, el médico le comunica a mi padre que el niño había fallecido porque venía con una malformación que lo hacía incompatible con la vida”, indica, tras lo que asegura que “en ese momento mi padre pidió ver al niño muerto y se lo negaron diciéndole que era muy desagradable”.

A continuación, “el médico le preguntó si tenía un seguro de decesos y le dijo que sí, que era Santa Lucía”. Sin embargo, “el hospital se encargó de todo el entierro” al día siguiente, cuando “a mi padre lo recogen en el hospital y lo llevan al cementerio”, donde “ve cómo dan sepultura a una caja de niño en uno de los nichos en el Cementerio La Soledad de Huelva”, añade.

“Hasta aquí todo normal”, continúa Toro, sobre todo si se tiene en cuenta, por un lado, que “mi madre ya había dado a luz otro niño que sí venía con una malformación en la cabeza y que nació efectivamente muerto en mi casa en Almonte”, y por otro, que “mi madre había tenido varios abortos”, dos circunstancia que, sumadas a que “eran jóvenes” y tenían “un nivel cultural bajo, los hacía un “blanco perfecto para que le quitaran el que sería su segundo hijo”, lamenta.

Francisco Manuel Toro cuenta que fue con la emisión hace unos años en la televisión de las historias y casos de niños robados cuando “a mi padre se le encienden todas las alarmas y me dice que lo mismo que cuentan en la tele le había pasado a ellos con el niño que nació antes que yo”, por lo que “nos ponemos a investigar” y “descubrimos varias cosas”, continúa.

En primer lugar, descubren que “en el legajo de aborto, la causa de la muerte que consta no es que el feto era deforme, sino incompatibilidad sanguínea, una enfermedad que se produce cuando el grupo sanguíneo de la madre es RH- y el del padre RH+”, Sin embargo, “mi madre era RH+, no negativo”, añade, al tiempo que señala que “el legajo de aborto no está firmado por el médico que atendió el parto” y presenta “más irregularidades”.

Además, comprueban igualmente que no hay historial clínico de su madre en el Manuel Lois. “Según la versión oficial, no existe, se ha destruido”, agrega Toro, tras lo que incide en que, “en el Negociado del cementerio, no costa ni el medico que firma la defunción ni la funeraria que realizó el enterramiento”, a lo que añade que, “según el libro de enterramientos, consta un enterramiento de un feto de mi madre el 22 de abril en las zonas generales del cementerio La Soledad de Huelva”, que es donde, “según el mismo informe, las personas sin recursos enterraban a sus familiares”.

“Nos dicen además que no hay forma de localizar los restos de mi hermano”, lamenta Toro, tras lo que se pregunta que, “si el niño se enterró en un nicho, ¿por qué en el cementerio consta que está en fosa común?”. “Mis padres nunca han sido adinerados, pero tenían su seguro que si cubría el sepelio de un recién nacido y a mi padre lo engañaron cuando dijeron que su hijo estaba en la caja que estaban enterrando”, indica.

Por último, Toro explica que “la compañía aseguradora reconoce que mis padres estaban asegurados en la fecha del alumbramiento, pero no hay ni registro informático del enterramiento ni se conservan los papeles del entierro”, agrega este almonteño que sigue buscando a su hermano, para lo que “ya nos hemos hecho la prueba del ADN por si él nos estuviera buscando y recurre a dicho banco para localizarnos”.