PSOE e IU firman el pacto de gobierno en Cortegana

PSOE y Adelante Cortegana-IU han firmado un pacto que dará la Alcaldía a la socialista Virginia Muñiz, que se erigirá desde este viernes, 5 de julio, en la primera mujer alcaldesa del municipio, tras desestimar el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) el recurso interpuesto por el PP en relación al recuento de votos de las pasadas elecciones municipales del 26 de mayo. Con Virginia Muñiz, el PSOE se alza con 24 mujeres al frente de los ayuntamientos de la provincia.

Ambas formaciones han realizado esta rúbrica en la plazoleta de la barriada de Las Colonias, “abandonada por el PP”, en un gesto simbólico del “compromiso y atención que se prestará a todos los barrios de la localidad”, según ha expresado la futura primera edil.

Con este documento suscrito por las representantes del PSOE y Adelante Cortegana-IU, Virginia Muñiz y Pilar Blanco, respectivamente, ambas formaciones sellan ese compromiso de propiciar un cambio en el Ayuntamiento, tras ocho años gobernando el PP, y que “responde a esa voluntad expresada en las urnas por la ciudadanía de Cortegana”, han indicado desde el PSOE.

La socialista, que ha mostrado su satisfacción porque se llegara a este pacto, ha manifestado su “enorme ilusión y ganas de trabajar para llevar a cabo todas aquellas acciones que permitan dar un giro a Cortegana, con una nueva forma de hacer política desde el consenso, la lealtad, la responsabilidad, la honestidad en el trabajo diario, primando los servicios públicos y gobernando para todos los ciudadanos y las barriadas por igual, con el mismo trato al municipio y a las pedanías de San Telmo, Valdelamusa, Puerto Lucía y La Corte”.

Ambas formaciones, 5 ediles del PSOE y 1 de Adelante, han coincido en la necesidad de reducir el número de concejales liberados y destinar el mayor número de recursos a mejorar el municipio y sus pedanías, la calidad de vida y el bienestar de los vecinos, “desde la transparencia, la igualdad de oportunidades y la participación ciudadana”.

Por su parte, desde IU de Cortegana han destacado que el pacto es “un programa abierto a cambios propuestos por ambas formaciones para concretar dichos objetivos”, lo que “requerirá un conjunto de actuaciones, medidas o actividades que deben partir de un proceso de conocimiento de la realidad a través de la participación de los distintos sectores implicados”, han comunicado desde IU, que ha dado a conocer el acuerdo en los siguientes términos:

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

1. Ámbito temporal.

La vigencia del presente pacto se extenderá desde la fecha de firma del mismo hasta la fecha de constitución del nuevo ayuntamiento en 2023. En ningún caso podrá prorrogarse.

2. Ámbito personal.

Las disposiciones del presente pacto vincularán, en el ámbito local, a todos los cargos públicos.

3. Principios rectores de la política municipal.

Los miembros de ambas formaciones ajustarán sus actuaciones a los siguientes principios éticos:

a) Integridad, honestidad, credibilidad, ejemplaridad, dedicación al servicio público y responsabilidad.

b) Transparencia en la gestión y accesibilidad de los ciudadanos a los datos públicos, de acuerdo con la normativa vigente.

c) Objetividad, neutralidad, imparcialidad y confidencialidad.

d) Cuidado del interés general evitando el conflicto de intereses.

e) Buena fe y diligencia en el cumplimiento de las obligaciones y el fomento de la calidad en la prestación de los servicios públicos.

f) Promoción de los derechos humanos y de las libertades públicas. En especial, será prioritario favorecer las condiciones para que la ciudadanía ejerza su derecho de sufragio activo con absoluta libertad, es decir, sin presiones ni coacciones personales, laborales o políticas.

g) Fomento de la igualdad entre hombres y mujeres, y garantía de no discriminación.

h) Solidaridad.

CAPÍTULO II

Acuerdos sustantivos

4. Gestión Municipal.

1. Fomentar la transparencia, la igualdad de oportunidades y la participación ciudadana en todos los ámbitos de la gestión municipal.

2. Trabajar por el desarrollo equilibrado y sin desigualdades de todos los barrios, barriadas y pedanías de nuestro municipio.

5. Asesoramiento previo preceptivo.

Cualquier acción o iniciativa política deberá, en todo caso, contar con el asesoramiento previo de los técnicos municipales, cuya opinión profesional será de especial interés para adoptar una decisión definitiva.

6. Deuda y Hacienda Municipal.

1. Desarrollar una gestión orientada a la reducción efectiva de la deuda viva y al saneamiento real del Ayuntamiento, para aumentar su autonomía financiera y garantizar los servicios públicos a medio y largo plazo. Para ello, el gobierno municipal apostará por una planificación económico-financiera para alcanzar los objetivos anteriores a la vez que se llevan a cabo los compromisos recogidos en el presente acuerdo.

2. Efectuar una auditoría de la deuda con los medios disponibles, para que la ciudadanía conozca, por fin, la situación económico-financiera actual de la Corporación; esta auditoría valorará el nivel de eficacia, eficiencia y economía alcanzado en la utilización de los recursos, facilitando información que mejore la responsabilidad pública y el proceso de toma de decisiones por parte de los responsables de supervisar o iniciar acciones correctivas.

3. Revisar las ordenanzas fiscales haciéndolas más justas.

4. Incluir en el presupuesto municipal una partida destinada a presupuestos participativos.

5. Garantizar la transparencia en las cuentas municipales.

6. Reducir sensiblemente el coste que representa el sueldo de los/as concejales/as de gobierno del Ayuntamiento.

7. Empleo.

1. Aprobar un reglamento participativo para la Bolsa Municipal de Empleo en el que la transparencia y la igualdad de oportunidades sean los principios regidores.

2. Garantizar que los procesos de selección llevados a cabo por el Ayuntamiento respeten los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad, conforme a la legislación laboral.

3. Actualizar las bolsas de empleo existentes.

4. Apoyar a las personas emprendedoras de nuestro pueblo, proporcionándoles asesoramiento fiscal, ayudándoles con la tramitación de subvenciones, desarrollando cursos de formación, facilitando las licencias de apertura y apoyando la creación de asociaciones empresariales. Además, nos comprometemos a estudiar los posibles mecanismos para incentivar el asociacionismo cooperativo.

5. Crearemos un mercado de artesanos/as y agricultores/as locales, donde puedan vender sus productos directamente al consumidor.

6. Estaremos en continua comunicación con los principales sectores productivos de nuestro municipio (cárnicas, corcho) y con las PYMES para atender sus necesidades y demandas.

8. Agricultura.

1. Apoyar el sector del campo a través de la estrecha colaboración con las asociaciones agrarias, trabajando para mejorar la situación del sector agroforestal de nuestro municipio.

2. Mantener las vías pecuarias.

3. Promover el desarrollo de cursos de formación en oficios tradicionales del campo.

9. Industria.

1. Trabajar en la dinamización del Polígono Industrial con actuaciones de mantenimiento de los viales, limpieza y adecentamiento de las parcelas, así como el mantenimiento de la red de iluminación y de agua.

2. Impulsar las acciones necesarias para solucionar el problema de acceso al Polígono Industrial “El Pontón”, mediante la construcción de una rotonda o de un tercer carril de acceso.

3. Estudiar la posible remunicipilación del polígono industrial.

4. Facilitar a las personas emprendedoras la creación de nuevas empresas.

5. Velar por el cumplimiento del convenio firmado con MATSA, instándola a satisfacer los compromisos contraídos en materia de contratación de personas desempleadas de Cortegana. Trabajar para la mejora del convenio. Promover la realización de cursos para la ITC minera otros cursos formativos relacionados con el sector.

10. Urbanismo.

1. Implementaremos un Plan de Accesibilidad Universal, eliminando las barreras arquitectónicas. Aplicaremos la normativa en cuanto a accesibilidad universal en todas las obras públicas que se realicen.

2. Estudiar la viabilidad de finalizar los proyectos urbanísticos inacabados: proyecto de la ladera del castillo (prolongación de la C/ Piedad), paseo de la Barriada de Las Colonias, etc.

3. Adecentar y facilitar la accesibilidad del castillo y sus alrededores, convirtiéndolo en un lugar cuidado y mantenido durante todo el año.

4. Identificar los espacios públicos disponibles, con el fin de crear una gran área de ocio para recreo infantil, esparcimiento juvenil, de mayores, merenderos, zonas verdes…

5. Embellecer y arreglar las fuentes de Cortegana.

6. Poner en valor del nacimiento del Chanza.

7. Mejorar las entradas del pueblo.

8. Arreglar y adecentar todas las calles en mal estado, estableciéndose orden de actuación de forma participada. Llevar a cabo las acciones necesarias para la mejora de la accesibilidad.

9. Adecentar y optimizar las plazas de aparcamiento existentes y ampliar su número en el entorno del centro urbano, incluyendo plazas reservadas para personas con movilidad reducida.

10. Ampliar mobiliario urbano en la plaza del Prado (fuentes para beber, espacios sombreados, barandas de seguridad para que los niños jueguen en la plaza…).

11. Promover un acuerdo entre administraciones e instituciones con el fin de realizar un proyecto integral para la rehabilitación de nuestra Iglesia Parroquial del Divino Salvador y su entorno.

12. Poner en valor la Plaza de Abastos de Cortegana, realizando las reformas necesarias para satisfacer las necesidades de los comerciantes, las asociaciones y todas las personas que utilizan las instalaciones.

13. Arreglar y acondicionar los diferentes parques infantiles, agregando juegos para menores de 3 años y de movilidad reducida.

14. Acondicionar los cementerios municipales, convirtiéndolos en espacios cuidados y dignos. Promover la construcción de nuevos nichos y columbarios.

15. Realizar los estudios necesarios en el cementerio municipal que permita establecer con certeza los espacios con fosas comunes.

16. Promover la participación de la población en la selección de los proyectos del PFEA, combinando la propuesta de la Oficina Técnica Municipal con las aportaciones y sugerencias de la ciudadanía.

17. Estudiar la posible remunicipalización de la iluminación pública con cooperativa de energía renovable.

18. Instar a la empresa CACTUS para que solucione los problemas de iluminación, aumentando el número de puntos de luz y solventando definitivamente los problemas de apagones del municipio.

19. Mejorar la gestión de limpieza municipal acometiendo, además, un plan de actuación en la barriada de Las Colonias, el barrio de Las Eritas y la barriada de La Piedad, renovando su equipamiento urbano y realizando una limpieza en profundidad en los focos de acumulación de basura.

20. Instar a la empresa FCC para que aumente y distribuya de manera más eficiente los contenedores para distintos residuos.

21. Llevar a cabo un plan de reordenación del tráfico, estableciendo medidas en aquellas calles que presentan dificultad al acceso de vehículos.

22. Habilitar un depósito de vehículos, utilizándolo para los casos de mayor incivismo (obstaculización trafico ambulancias, camiones basura, ocupación de plazas de aparcamiento reservadas para personas con movilidad reducida…).

23. Diseñar un Plan de Tráfico y Movilidad Sostenible que incluya la instalación de la señalización turística e informativa necesaria para lograr una circulación segura y fluida, así como las medidas necesarias para sensibilizar sobre la necesidad de reducir el uso de vehículos a motor, como por ejemplo en el tramo horario de entrada y salida de los centros educativos, bajando así los niveles de contaminación.

24. Colocar callejeros (planos) repartidos en distintas zonas del municipio.

25. Mejorar el tramo municipal de la carretera de Las Veredas. Promover un acuerdo entre las administraciones implicadas en el acondicionamiento del camino forestal que une Cortegana con Valdelamusa y San Telmo por Gil Márquez.

26. Señalizar y acondicionar los senderos, haciendo accesibles los tramos propicios.

27. Fomentar el uso del transporte público, estudiando los mecanismos para ampliar las rutas que realiza el microbús municipal (estación de tren, Las Cefiñas…).

28. Crear la oficina del fomento al alquiler con ayudas a los propietarios de viviendas vacías para puesta en alquiler y con un registro municipal de este tipo de viviendas.

29. Concienciar sobre adecentamiento de casas y espacios privados. Actuación de oficio en caso de incumplimiento.

30. Reclamar a la agencia de vivienda de la junta de Andalucía (AVRA) la reforma de las viviendas de su propiedad ubicadas en calle Castaño y Encina, incluyendo reparación de fachadas y embellecimiento de jardines abandonados que se encuentran en su interior.

11. Medio Ambiente.

1. Trabajar para la depuración de todas las aguas del término municipal.

2. Crear un punto de recogida de residuos.

3. Proteger la arboleda en el casco urbano, promoviendo campañas de replantación de especies autóctonas con la colaboración de colectivos y asociaciones del municipio (comunidad educativa…).

4. Realizar campañas de concienciación y sensibilización medioambiental.

5. Garantizar la cobertura de pararrayos en previsión del incremento de tormentas eléctricas.

6. Realizar actuaciones con diferentes organismos para la implantación de cursos formativos sobre energías renovables o empleo verde, realizando de este modo una inversión de futuro para nuestros jóvenes en su proceso de búsqueda de empleo.

7. Llevar a cabo el proyecto CES (captura, esterilización y suelta) de gatos callejeros, para controlar los nacimientos y controlar las plagas de roedores.

8. Colaborar con distintas asociaciones en la gestión de cuidados y recogida de animales callejeros para su adopción, realizando además campañas de sensibilización para la colocación de chip en animales domésticos.

12. Educación.

1. Impulsar el Consejo Escolar Municipal y hacerlo más participativo en la cultura corteganesa.

2. Instar a la Junta para que satisfaga las necesidades básicas en el ámbito educativo: dotar al nuevo instituto de laboratorios.

3. Llevar a cabo las actuaciones necesarias para la cesión de la calle que separa ambos edificios del IES San José, con el fin de crear un espacio único, e instar a la Junta de Andalucía para que lleve a cabo un acondicionamiento adecuado de dicho espacio.

4. Colaborar activamente con las AMPAS.

5. Apoyar las actividades extraescolares, atendiendo también al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y siendo accesible a toda la población.

6. Potenciar la incorporación del Ajedrez, así como de otros juegos educativos, como mecanismo de desarrollo personal y educativo.

7. Potenciar la escuela municipal de idiomas e incrementar su oferta.

8. Incentivar a la población a que acudan a la escuela de personas adultas y dinamizar dicho centro.

9. Incentivar y premiar el esfuerzo del alumnado, así como valorar la labor docente en nuestro municipio.

10. Poner en marcha una serie de talleres formativos sobre artes y oficios tradicionales en nuestro pueblo (cerámica, bordado…).

13. Deportes.

1. Destinar una partida presupuestaria anual para deportes y no depender exclusivamente de subvenciones.

2. Aumentar el número de monitores deportivos contratados, con el fin de promover el crecimiento y desarrollo de la práctica deportiva en el municipio.

3. Ampliar la oferta de actividades deportivas, creando un programa de actividades sólido, con la realización de eventos mensuales (campeonato anual de ajedrez, carreras populares, pruebas BTT…).

4. Apoyar los diferentes movimientos deportivos de Cortegana (Club Ciclista, Moto Club, Club Atlético Cortegana…).

5. Fomentar el ocio deportivo y estudiar la viabilidad de crear un centro BTT.

6. Promover la participación de Cortegana en las pruebas deportivas organizadas por distintas entidades (asociaciones, ayuntamientos vecinos, Diputación Provincial de Huelva…).

7. Finalizar las obras pendientes en las instalaciones deportivas e invertir en el mantenimiento de las mismas.

8. Rehabilitar y dinamizar el pabellón cubierto con escuelas deportivas, reservas de libre ocupación y actividades dirigidas (aerobic, zumba, artes marciales, gimnasia rítmica, acrosport, patinaje,…).

9. Mantener la apertura por las mañanas al sector asociativo (Fuentevieja, AFA la Candela, Entre Castaños) y a las reservas de libre ocupación.

10. Rehabilitar la pista deportiva de la Glorieta del Doctor Fleming, dotándola del equipamiento necesario para la práctica de distintos deportes (campeonatos de futbito) y otros usos múltiples. Mejorar la accesibilidad a las instalaciones.

11. Ampliar los vestuarios del Estadio Municipal “San Rafael”. Instalar un desfibrilador externo semiautomático y formar a las personas responsables para su uso.

12. Crear nuevos espacios al aire libre para la práctica del deporte por parte de las personas con movilidad reducida. Introducir las adaptaciones y el equipamiento adecuado en las instalaciones municipales para facilitar la práctica del deporte por parte de este colectivo.

13. Promocionar las prácticas saludables relacionándolo con las “rutas del colesterol” de la localidad y lo senderos.

14. Desarrollar un Plan de envejecimiento activo que incluya diferentes actividades lúdicas y deportivas (gimnasia de mantenimiento, bailes de salón…).

15. Colocar un elevador en la piscina municipal para permitir el baño de todas las personas.

14. Cultura.

1. Hacer que el museo de la Fuente Vieja sea lo más funcional posible, siendo la participación vecinal esencial para su activación.

2. Dinamizar la biblioteca municipal, incentivando la participación a través de múltiples actividades y convirtiéndola en una biblioteca “viva y activa”

3. Estudiar la viabilidad de recuperar actividades culturales perdidas (banda de música, aula infantil de teatro, proyección de películas…).

4. Fomentar la participación de las Escuelas Municipales de Música y de Teatro en la vida social y cultural de Cortegana.

5. Atender las demandas de ampliación del aula de música.

6. Poner en valor el Consejo Local de Cultura, mejorando su funcionamiento, para que sea más eficaz en la promoción de la cultura corteganesa.

7. Apoyar a las asociaciones y colectivos locales a través de concesiones de subvenciones, asesoramiento, apoyo técnico y personal, coordinación de actividades entre colectivos…

8. Convertir el Teatro Capitol en un espacio vivo, dotándolo de una programación continua y amortizando todos los espacios. La programación deberá ser consensuada con el Consejo Local de Cultura.

9. Facilitar asistencia al Capitol a través de venta de entradas on-line y creación de bonos.

10. Rentabilizar la plaza de toros, siendo utilizada para albergar diversos tipos de actividades (cine de verano, fiesta de la primavera, conciertos, recuperación ajedrez viviente,…) y fomentar su uso por los colectivos locales.

11. Aumentar las actividades culturales organizadas por al ayuntamiento (Noche en blanco, conciertos, concurso de carteles…).

12. Promover la realización de un Festival de Teatro y de Circo donde las posibilidades corporales sean las predominantes.

13. Prestar la máxima ayuda y colaboración a las asociaciones y hermandades en la organización de los distintos eventos (Cabalgata de Reyes, Carnaval, Semana Santa…).

14. Abrir la página web de cultura a la ciudadanía para que sea participativa con sus fotografías, relatos…

15. Reactivar la artesanía local, productos autóctonos y gastronomía realizando diferentes jornadas a lo largo del año.

16. Promocionar la radio municipal (Radio Cortegana), promoviendo la actualización de su programación y haciéndola más participativa.

15. Festejos.

1. Programar un calendario de actividades culturales tanto para el núcleo de la población como para las pedanías e implicar a toda la ciudadanía en su disfrute.

2. Revitalizar y dotar de nuevos contenidos a las Jornadas Medievales, fomentando la involucración de los corteganeses y corteganesas ampliando el mercado medieval, incrementando las actividades de producción local, creando la marca Cortegana medieval…

3. Diseñar una programación equilibrada en nuestra Feria Patronal, incluyendo actividades diurnas, musicales, taurinas y deportivas. Mejorar la accesibilidad a la Caseta Municipal y al resto de casetas del recinto ferial.

4. Colaborar estrechamente y prestar protección y asistencia a las asociaciones y entidades sin ánimo de lucro que desarrollan actividades de interés general y social en nuestro municipio.

5. Fomentar el Carnaval de Teatro, proporcionando locales de ensayo a las distintas agrupaciones, además de impartir clases de bombo y guitarra específicos.

6. Estudiar la viabilidad de instalación de una carpa permanente que permita hacer diversas actividades ante las adversidades climatológicas y dándole un uso durante todo el año.

16. Turismo.

1. Crear la mesa del turismo en Cortegana, estando implicados en ella todos los agentes turísticos del municipio (hosteleros, empresarios, artesanos, instituciones,…)

2. Diseñar un plan del desarrollo turístico de Cortegana eficiente en el que se revalorice el patrimonio industrial, minero, natural…

3. Crear la marca “Cortegana Medieval” con la que se embellezca el pueblo, se cree un Salón del Medievo…

4. Instar a las distintas administraciones para que se realice una adecuada promoción de las actividades y recursos existentes en nuestro municipio.

5. Dotar de formación turística a personas de nuestro municipio.

6. Promover la coordinación turística entre municipios de la comarca para generar destino.

7. Trabajar para la realización de una Guía turística: Sierra – Portugal

8. Revitalizar el castillo como principal espacio turístico del municipio; para ello realizaremos un mayor mantenimiento de todo el espacio durante todo el año, mejoraremos el acceso al alcázar, ampliación del número de actividades y creación de una aplicación informática para hacer visitas teatralizadas

9. Acondicionar, señalizar y promocionar los diferentes senderos, convirtiéndolos en un referente turístico de nuestro municipio

10. Realizar diferentes rutas turísticas en nuestro municipio: Ruta del agua, ruta fotográfica, etc.

11. Promover la firma de un convenio con la parroquia para visitas a la Iglesia del Divino Salvador y la ermita de San Sebastián

12. Trabajar para la puesta en valor del conjunto dolménico de Corteganilla e incorporarlo a la ruta dolménica de Huelva.

13. Incrementar la celebración de ferias y jornadas tematizadas a lo largo del año.

14. Seguir trabajando en la difusión turística de nuestro municipio en las redes sociales.

17. Bienestar Social.

1. Crear el consejo de bienestar social, posibilitando una mayor coordinación y amortización de recursos existentes entre los diferentes agentes sociales del municipio y aumentar los servicios ofrecidos a la población.

2. Fomentar la comunicación y la colaboración entre las asociaciones y colectivos, favoreciendo el intercambio de experiencias y buenas prácticas y compartiendo recursos con el fin de maximizar el impacto positivo de las actuaciones realizadas.

3. Proporcionar el máximo apoyo a los colectivos sociales del municipio. El Ayuntamiento será una institución de ayuda y no de delegación de funciones en dichos colectivos.

4. Destinar espacios municipales al tejido asociativo, facilitándoles las instalaciones, el equipamiento y los servicios necesarios para desarrollar su actividad (gestiones administrativas, reuniones, ensayos…).

5. Garantizar la ejecución del proyecto de rehabilitación y transformación social de las Eritas: Plan de Desarrollo de la Barriada Eritas.

6. Colocar pictogramas en los espacios públicos para personas con autismo o trastorno en el lenguaje.

17. Participación Ciudadana.

1. Promover la realización de talleres formativos sobre participación ciudadana, dirigidos a asociaciones, colectivos y ciudadanía en general.

2. Crear un reglamento que desarrolle la participación ciudadana en nuestro municipio.

3. Realizar periódicamente Asambleas de rendición de cuenta.

4. Elaborar parte del presupuesto municipal de forma participada.

5. Dinamizar la página web del Ayuntamiento, dotándola de contenido conforme a la Ley de Transparencia y ampliando la información que se ofrece en ella. Crearemos un directorio de establecimientos de comercio y hostelería, empresas de turismo activo, empresas locales…

6. Unificar las redes sociales municipales para que no se pierda la información.

7. Incentivar la participación ciudadana en los diferentes medios de comunicación.

8. Poner en valor de la oficina del consumidor.

9. Conferir al Ayuntamiento la figura de enlace con la Oficina del defensor del pueblo.

10. Reconocer a personas o entidades de nuestra localidad que realizan actos en beneficio del municipio.

18. Mujer.

1. Optimizar y ampliar la prestación de servicios desde el centro municipal de la mujer.

2. Realizar campañas de sensibilización, educación y concienciación sobre violencia de género dentro del centro de la mujer.

3. Prestar el máximo apoyo a las asociaciones existentes: Adelfas, Entre pinares y Jaral.

4. Incentivar y fomentar la participación de colectivos y movimientos feministas que puedan operar en nuestro entorno.

5. Llevar a cabo la coordinación de los diferentes agentes que intervienen con las mujeres.

19. Juventud.

1. Gestionar una política de juventud real, contando con la participación y la opinión de los/as jóvenes a través del Consejo Local de la Juventud.

2. Crear la figura de los “corresponsales juveniles” como enlace entre el Ayuntamiento y el colectivo de jóvenes de nuestro pueblo.

3. Sondear de forma asamblearia las necesidades juveniles por dicho colectivo.

4. Crear la Casa de la Juventud, dotándola de distintas áreas que atiendan las necesidades de la población juvenil (formativas, orientativas, ocio…).

5. Implementar un Plan de Dinamización Juvenil que recoja actividades alternativas de ocio y tiempo libre, actividades formativas (talleres de fotografía, educación ambiental, idiomas), información sobre empleo y vivienda…

6. Potenciar el asociacionismo juvenil en el municipio.

7. Desarrollar estrategias de retorno de población joven, poniendo en marcha medidas como la creación de una bolsa de empleo específica para estudiantes (para trabajos concretos de fines de semanas y periodo estival).

8. Fomentar la acción emprendedora de jóvenes (y de los que destacan en un ámbito concreto).

9. Poner en marcha un programa de becas y prácticas remuneradas en empresas, dirigido a jóvenes que hayan realizado estudios de ciclos formativos o estudios universitarios.

10. Diseñar una programación de actividades lúdico – deportiva anual dirigida a la juventud de nuestro pueblo fomentando el ocio saludable.

11. Realizar campañas de sensibilización sobre métodos anticonceptivos y contra la drogadicción.

12. Favorecer y facilitar espacios públicos para el ocio nocturno.

13. Construir de una zona de patinaje (zona para patines, monopatines…).

PEDANÍAS

VALDELAMUSA

⦁ Estimular la máxima inversión económica y laboral en Valdelamusa, en vista del impacto de la explotación minera.

⦁ Poner en valor el patrimonio histórico minero, fomentando la participación asociativa para ello.

⦁ Abrir un punto de información turística en uno de los espacios patrimoniales ya existentes.

⦁ Mejorar las instalaciones del salón cultural.

⦁ Proteger la integridad del edificio del colegio y fomentar su uso utilizándolo para diferentes servicios públicos.

⦁ Mejorar el equipamiento deportivo: conservar el campo de fútbol, mantener la pista deportiva y poner en valor la pista de tenis.

⦁ Estudiar el adecentamiento de la zona de la estación.

⦁ Regularizar la señalización del tráfico.

⦁ Mejorar la pavimentación de las calles.

⦁ Reordenar el alumbrado público, debido a la carencia en algunas zonas.

⦁ Renovar e incrementar el mobiliario urbano: papeleras, contenedores, bancos…

⦁ Elaborar de forma participativa un reglamento de la bolsa de empleo propio para Valdelamusa.

⦁ Reactivar el centro Guadalinfo.

⦁ Aumentar las actividades sociales, deportivas y culturales organizadas por el Ayuntamiento.

⦁ Apoyar y colaborar con las asociaciones locales.

⦁ Poner en funcionamiento el edificio del Ayuntamiento para poder prestar servicios a los/as vecinos/as.

SAN TELMO

⦁ Poner en valor el patrimonio minero, adecentando infraestructuras ya existentes. Fomentar el turismo como fuente de riqueza económica.

⦁ Estudiar la posibilidad creación de viviendas de protección oficial según demanda.

⦁ Utilizar los espacios públicos municipales para la creación de un centro lúdico-casa de la juventud y una biblioteca municipal.

⦁ Rehabilitar y mejoras del salón cultural, adaptándolo a los nuevos tiempos.

⦁ Acondicionar el campo de futbol para el uso de diferentes actividades deportivas y creación de nuevos vestuarios.

⦁ Reestructurar y dar uso a la plaza de abastos. El servicio que se prestará en dicho espacio será establecido a través de Asamblea ciudadana.

⦁ Mejorar las comunicaciones por carretera entre Cortegana y San Telmo.

⦁ Arreglar las calles, comenzando por aquellas que peor están y siendo consensuadas por los vecinos de la población.

⦁ Urbanizar las calles que todavía no lo estén, así como mejorar los jardines.

⦁ Llevar a cabo un plan de limpieza de los alrededores del casco urbano y agregar contenedores de reciclaje y papeleras.

⦁ Revisar el alcantarillado.

⦁ Recuperar el centro Guadalinfo.

⦁ Acondicionar el suelo y colocar canastas en el polideportivo.

⦁ Colocar un tablón de anuncios donde se divulguen los distintos servicios que se ofrecen en el término municipal de Cortegana.

⦁ Aumentar las actividades sociales y culturales.

⦁ Apoyar y colaborar con el movimiento asociativo del municipio.

⦁ Elaborar de forma participada un reglamento de bolsa de empleo municipal transparente, específica para San Telmo.

⦁ Mejorar del espacio del chiringuito de verano.

⦁ Recuperar los jardines del entorno de la iglesia.

⦁ Limpiar y ajardinar el Parque de la Escuela.

⦁ Poner en funcionamiento el Ayuntamiento para instalar una oficina municipal.

⦁ Instalar un parque biosaludable.

LA CORTE

⦁ Instalar una pasarela peatonal entre La Corte y Los Cortes para garantizar la seguridad de los/as vecinos/as que se desplazan de un lugar a otro.

⦁ Cerrar el parque infantil e instalaremos nuevos dispositivos de alumbrado público.

⦁ Poner en valor el Club Juvenil, rehabilitándolo y dotándolo del equipamiento necesario para la realización de distintas actividades.

⦁ Arreglar y acondicionar la antigua escuela para albergar diferentes servicios públicos.

PUERTO LUCÍA

⦁ Velar por la adecuada prestación de servicios básicos a los/as vecinos/as y llevar a cabo un plan de mantenimiento y limpieza.

⦁ Realizar una intervención para el embellecimiento de la entrada de la pedanía.

⦁ Construir un parque infantil y un parque biosaludable.