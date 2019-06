La inteligente maniobra del Recreativo con José María Salmerón

No hay nada mejor cuando existe un conflicto, que cargar toda la responsabilidad sobre el otro bando. Es lo que ha hecho el Recreativo con José María Salmerón. En una inteligente maniobra, el Consejo de Administración le ha hecho una oferta de renovación al técnico, según avanza en su edición de hoy el diario Huelva Información.

No obstante, se trata de una oferta ‘política’, pues en el Nuevo Colombino saben que el técnico difícilmente la aceptará. Y no sólo porque pueda tener mejores opciones deportivas y económicas, si no porque el almeriense exige una mayor profesionalización de la estructuras del club y eso implica cambios en la directiva. Cambios que, como es obvio, no se incluyen en la propuesta del Decano.

De esta forma, el club cumple con el recreativismo, que en su mayor parte desea la continuidad del preparador, y deja el peso de la decisión final en el tejado del propio Salmerón, ‘culpable’ a los ojos de la afición si, como es previsible, declina el ofrecimiento. Además, también se refuerza la posición del Recre de cara a las negociaciones emprendidas para encontrar un nuevo inquilino para el banquillo albiazul.