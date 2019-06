AUGC denuncia que solo hay una pareja de guardias civiles para las hogueras de Cartaya y Lepe

AUGC (Asociación Unificada de Guardias Civiles) de Huelva desde hace tiempo viene denunciando la falta de personal existente en las Unidades de la Comandancia, no solo por los mínimos anuncios de plazas a cubrir en los puestos, a esto, hay que añadir la “descoordinación y el cada vez mayor número de agentes dedicadas a otro tipo trabajos, que no son los de prevención de la delincuencia, burocráticos, comisionados, agregados y un sin fin de otros casos que merman la cantidad de agentes destinados a estas labores”, señala en un comunicado.

AUGC asegura que dicha descoordinación y falta de efectivos en concreto para la noche del fin de semana que se avecina, hace que una sola patrulla, compuesta por dos guardias civiles, tenga que prestar seguridad a las fiestas de Encinasola, Cumbres Mayores y Linares de la Sierra, con tan poco efectivos es del todo imposible atender a las tres localidades y no solo están para atender a estas fiestas sino para cubrir todos los pueblos de los alrededores de Aracena, casi la mitad de la sierra de Huelva con solo una pareja de la Guardia Civil.

Asimismo y en relación a las hogueras de San Juan, en las localidades de Cartaya y Lepe, tan solo una patrulla prestara servicio para atender desde Nuevo Portil, hasta La Antilla, mas de 70.000 personas, núcleos de poblaciones y hogueras, imposible prestar un servicio adecuado con solo una patrulla de servicio.

Según destaca, esta falta de efectivos para estos eventos, se ha puesto en conocimiento de la Subdelegación del Gobierno, sin que hasta el momento se haya recibido respuesta.

Desde hace años, disminuyen la totalidad de los agentes disponibles para el servicio, sin contar aquellos que pertenecen al servicio burocrático del Puesto, lo que supone que cada vez menos guardias se dediquen a la prevención de la delincuencia, esto lleva en muchas ocasiones no solo, en estos puestos sino en casi todos los puestos principales de la Comandancia Punta Umbría, Almonte, Moguer, Ayamonte, Isla Cristina, Cartaya, Lepe, a que durante las 24 horas del día, no esté todo el servicio cubierto, para solucionar este problema, se envían patrullas de otras Unidades a patrullar distintos puestos o incluso un guardia civil se traslada en solitario mucha veces más de 30 kms, para recoger a otro y formar una patrulla.

Esta falta de Guardias Civiles, se agrava mucho más en los puestos más pequeños, que se encuentran cerrados y que a veces, una sola patrulla tiene que vigilar cuatro o cinco pueblos, si se produce una denuncia por ejemplo de violencia de género, tienen que recogerla y hacer todos los tramites, que suelen durar bastantes horas, resultado, la vigilancia de las poblaciones vuelve a abandonarse, y así sucesivamente, cualquier hecho que ocurra, al ser solo una pareja la que se encuentra de servicio en varias localidades si se requiere alguna ayuda tendrá que acudir de otras demarcaciones muy distantes y se tardará en llegar al lugar el auxilio.

“El problema de falta de guardias civiles, de coordinación y de mala utilización de los agentes, se quiere solucionar trasladándose un guardia de un puesto a otro puesto solo para recoger a otro guardia civil y hacer patrulla los dos, por las dos demarcaciones, esto tampoco es una solución porque si hay cualquier denuncia que tengan que recoger se vuelven a dejar abandonado el servicio de prevención de la delincuencia, en las dos demarcaciones”, apunta la asociación.

La verdadera solución para tener más presencia de guardias civiles, pasa no solo por el aumento de la plantilla de la guardia civil, y anunciar las vacantes que existen en todas las comandancias, sino en hacer una reorganización de las Unidades, creando pequeñas comisarias, en las localidades grandes, donde siempre haya una equipo para recoger las denuncias, patrullas en las localidades y calabozos para los detenidos, mientras no se tome esta solución, este problema irá aumentando ante la falta de agentes y la dedicación de muchos de ellos a labores que no son de prevención de la delincuencia, la actual distribución de la Guardia Civil esta anticuada y no adaptada a los medios de transporte y a las comunicaciones del siglo XXI.

“Por poner un ejemplo que será entendido por todos los ciudadanos, en un área de muy pocos kms, tenemos el Puesto de La Palma del Condado, Bollullos par del Condado, Villarrasa, Villabalba del Alcor, Manzanilla, Escacena y Niebla, todo eso a unos diez o quince minutos en coche, pues bien en cada puesto existe al menos un Suboficial, un cabo y varios guardias civiles, cada uno de ellos tiene que cubrir durante un determinado horario la vigilancia de varios pueblos, pero de forma independiente, si se unificara todo este personal, tendríamos un suboficial de guardia cada 8 horas que sería el responsable de todo el servicio y al menos dos patrullas por cada 8 horas que se dividirán estos pueblos, siempre al menos existían patrullas cercanas, con la implantación de las comisarias, la patrulla podría seguir su vigilancia, porque había guardias que atenderían esas denuncias”.

Y toda esta situación quiere solucionarse, como siempre poniendo en peligro la integridad personal de los guardias civiles, dejando un guardia civil solo por ejemplo en puestos principales en la puerta para recoger denuncias vigilar el cuartel, atender a los detenidos etc. Etc, o que un guardia civil de un determinado puesto vaya a recoger a otro a otro puesto, circulando solo y sin protección a la hora de intervenir ante cualquier circunstancia que se le requiera durante el trayecto en solitario.

AUGC Huelva ha puesto en conocimiento de los mandos correspondientes todas estas circunstancias, incluso ha presentado escritos, a la Subdelegada del Gobierno, sobre este tipo de forma de establecer los servicios que pone en peligro la integridad de los guardias.

La solución a la falta de guardias civiles pasa por una reestructuración de la distribución de las Unidades.

