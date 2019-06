Laura Cárdenas invita a redescubrir el pasado y patrimonio de Huelva con un nuevo libro

La escritora onubense presentará este jueves ‘El lugar donde el tiempo se equivoca’, publicada por Editorial Niebla

La escritora onubense Laura Cárdenas presenta este jueves su nuevo libro, ‘El lugar donde el tiempo se equivoca’ (Editorial Niebla, 2019), una obra que anima a los onubenses a redescubrir y valorar su pasado y su patrimonio, para lo que la autora se inspira en la rica historia de Huelva y en paisajes tan inquietantes como los de la Cuenca Minera.

Tras el éxito de sus dos anteriores publicaciones, ‘Cuando el abecedario empieza por la z’ (2014) y Superman tiene los abdominales de espuma’ (2016), Cárdenas sorprende con una historia de principios, de encuentros, de reconocerse, de despedidas y, por supuesto, de amor, “una historia cargada de verdad” que, además, invita a reflexionar sobre “lo complicado y bello que puede ser vivir”, subraya.

La autora añade que se ha inspirado “en el sentir generalizado” y que ha querido exponer “nuestra peor y mejor versión”, al tiempo que indica que se ha centrado en la Cuenca Minera “por pura necesidad”, ya que “pasamos por la historia contemporánea de puntillas y nos perdemos grandes acontecimientos que han surgido en nuestras tierras”, lamenta.

“Tendemos a viajar fuera y desconocemos lo nuestro”, como la Corta Atalaya y su “majestuosidad”, recalca Cárdenas, para quien “los grandes encantos de la provincia de Huelva están deseando ser descubiertos”, una tarea en la que se implica Laura Cárdenas, que presentará la obra este jueves, 20 de junio, a las 19.30 horas, en la Biblioteca Pública Provincial de Huelva.

Nacida en Huelva en 1978, Laura Cárdenas llegó a este mundo “de penalti y cuando nadie me esperaba”, tras lo que, “como decían que no había quien me callara, con 16 años llegué a la radio e hice que todo el mundo me escuchara. Y en ello sigo”, señala.

Sinopsis de ‘El lugar donde el tiempo se equivoca’

¿Hasta qué punto conocemos a la persona con la que compartimos nuestra vida o incluso a nosotros mismos? ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a cambiar por alguien?

Vera Torres es una cronista de viajes que pasa grandes temporadas fuera de casa.

A la vuelta de su último viaje el desconcierto la espera tras la puerta de su hogar. Aliada de un miedo que hasta ahora desconocía y acompañada por las contradicciones que lleva implícita la soledad, decide volver a poner tierra de por medio y escudarse en su mejor aliado, el trabajo.

Sin ganas, desolada y con la convicción de haber perdido la capacidad de contar algo más allá de su dolor, llega a un recóndito pueblo de Andalucía con el único objetivo de hacer llegar a sus lectores la nada típica historia del lugar.

Lo que inicialmente era sufrimiento se convierte en una nueva forma de viajar, unos nuevos ojos donde verse reflejada, una nueva forma de conocer a gente y una nueva versión de sí misma que incluso la hacen dudar de quién es en realidad.